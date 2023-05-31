Какие минусы Болонской системы? Мнением поделился член Молодёжного парламента

Артем Мельник, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Слава богу, у нас вопрос стоит, сохранять ли Болонскую систему. А что сохранять? Она до конца на нашей территории не реализована. Слава богу, что не реализована. Нужно точно понимать еще тот факт… Вы говорите про путешествия, что поучился там, поучился здесь. Это не сама суть Болонской системы, это побочный эффект. Если мы допускаем дальнейшее развитие Болонской системы, то мы предполагаем, что учащийся может самостоятельно выбирать курсы здесь, там. В итоге появляется конкуренция не между студентами, а между преподавателями. И это лентяйство, где студент захочет идти по пути наименьшего сопротивления, ему нужно получить 60 кредитов либо у строгого преподавателя, который знает свой предмет, либо получить их у более простого преподавателя, где: ой, что тут зачет сдать? В итоге тот преподаватель, который у нас простачок, остается на своем рабочем месте, а к другому никто не ходит, потому что у него сложно. В итоге он увольняется.

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