«Мне очень радостно, торжественно и волнительно». Эмоции бабушки, которая приехала из Калининграда на присягу внука

Новости Беларуси. Они надели свою первую в жизни форму, а слова присяги учили так проникновенно, как ни одно стихотворение школьной программы. 170 новобранцев Могилевского института МВД принесли клятву верности Родине и белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественную церемонию впервые решили провести у знакового места – памятника бойцам батальона милиции капитана Константина Владимирова в деревне Гаи. Это единственный в своем роде мемориал на постсоветском пространстве, который хранит память о сотрудниках милиции, погибших в годы Великой Отечественной войны. С новым поколением будущих офицеров познакомилась Юлия Мычка.



Теперь их свидания станут намного реже. Виолетта Александрова и без пяти минут курсант Могилевского института МВД Никита Матыко будут видеться приблизительно раз в четыре месяца. Но такие обстоятельства молодых людей не пугают. И он, и она из военного городка Боровка Витебской области, где ждать своего избранника со службы – обычное дело.

Никита Матыко, курсант Могилевского института МВД:

Мы встречаемся с Виолеттой уже три года. Конечно же, тяжело, мы обговаривали уже заранее мой выбор – кем будем в будущем. Получается, самое тяжелое, что здесь будет между нами, что мы будем видеться только раз в четыре месяца. То есть на две недели каникулярные, когда нас отпускают. Но как-то это перетерпим. Родные, близкие и даже соседи. Поддержать 170 новобранцев в минуты присяги приехали гости из разных уголков страны. Много бабушек. На своих вмиг повзрослевших внуков-проказников теперь уже в военной форме они не могут смотреть без слез. «Ребята хотят служить». Замминистра внутренних дел побывал на присяге в Могилевском институте МВД

Любовь Федорова на присягу к любимому внуку примчалась из Калининграда. Из-за пандемии прямого сообщения между городами нет. Добираться пришлось сначала самолетом, потом поездом. Но эти минуты того стоят.

Любовь Федорова, жительница Калининградской области:

Мне очень радостно, торжественно и волнительно. Потому что каждый раз, когда смотришь в глаза этих молодых ребят, чувствуешь, что все, что было позади, передается в хорошие, надежные руки, в самые теплые руки. У нас семья вся военнослужащих.

Юлия Мычка, корреспондент:

С этого момента эти слова станут главным жизненным девизом для этих ребят. Впереди у них четыре года обучения, сотни экзаменов и зачетов, ночи нарядов и, конечно же, долгожданные лейтенантские погоны. Все впереди. И вот еще вчерашние школьники, а теперь курсанты.