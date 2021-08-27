Владимир Гракун о выращивании белорусских арбузов: «Бахчевое поле набирает обороты с каждым годом»

Новости Беларуси. Белорусский арбуз ищет свое место под солнцем. В 2021 году в стране официально выращено уже 800 тонн полосатой ягоды. С учетом личных подсобных хозяйств и дачных участков эту цифру смело можно умножать в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гектар бахчи приносит хозяину около 10 тысяч рублей в сезон. Для сравнения: зерновые в лучшем случае в пять раз меньше.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Бахчевое поле набирает обороты с каждым годом. Мы получаем в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах, я уже называл, 700-800 тонн. С учетом личных подсобных хозяйств у нас в республике выращивается около 4-5 тысяч тонн арбузов. Он становится рентабельной культурой, им выгодно заниматься. Плюс ко всему, что данный арбуз востребован нашим населением.

800 тонн белорусских арбузов. Есть ли альтернатива импорту и смогут ли отечественные бахчеводы удовлетворить спрос населения?

В Беларуси все готово для начала массового производства бахчевых. Отработана современная технология с учетом прививки арбуза на корень тыквы и капельного полива. А отечественная промышленность уже освоила выпуск агрегатов, формирующих специальные гряды с укрытием полиэтиленовой пленкой. Задача в ближайшие годы – довести площадь белорусской бахчи до 600 гектаров. И это только начало.