«Были бульбаши – станем бахчеводами». Какие альтернативы готовы предложить белорусские фермеры

Новости Беларуси. Белорусский арбуз ищет свое место под солнцем. В 2021 году в стране официально выращено уже 800 тонн полосатой ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом личных подсобных хозяйств и дачных участков эту цифру смело можно умножать в разы. Однако по-прежнему львиная доля арбузов на наших прилавках – импорт. Смогут ли отечественные бахчеводы удовлетворить растущий спрос белорусов и насколько местные арбузы экологичнее – в материале Александра Добрияна.

Игорь Гринько увлекся арбузами семь лет назад. Направление для развития подсказала природа. Новая климатическая зона, появившаяся на юго-востоке Беларуси в начале XXI века, приблизила Гомель по условиям земледелия к жаркому Херсону. Хобби фермера быстро переросло в бизнес. Бахча отвоевала у картофельного поля уже 9 гектаров.

Игорь Гринько, бахчевод:

Арбуз как культура рентабельная. Она больше 150 % приносит прибыль. Но, опять же, при правильном уходе и отношении. Пусть это все смотрят, потому что нужно вводить эту культуру именно в Беларусь. К нам пришел юг – уже не надо останавливаться на картошке. Конечно, без нее тоже никак. Если мы были бульбаши – станем бахчеводами.

Ученые утверждают: выращивать арбузы уже сейчас можно во всех регионах Беларуси. Гомельская и Брестская области наиболее перспективные, но и под Минском ягода дает обильный урожай. Из года в год это подтверждает на своем опытном участке Александр Лукашенко. Интересные кадры. Александр Лукашенко собрал арбузы и дыни со своего подворья И все же выращивание арбуза пока дело энтузиастов. В промышленных масштабах бахчой в стране занимаются единицы.