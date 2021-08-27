«Были бульбаши – станем бахчеводами». Какие альтернативы готовы предложить белорусские фермеры
Новости Беларуси. Белорусский арбуз ищет свое место под солнцем. В 2021 году в стране официально выращено уже 800 тонн полосатой ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом личных подсобных хозяйств и дачных участков эту цифру смело можно умножать в разы. Однако по-прежнему львиная доля арбузов на наших прилавках – импорт.
Смогут ли отечественные бахчеводы удовлетворить растущий спрос белорусов и насколько местные арбузы экологичнее – в материале Александра Добрияна.
Игорь Гринько увлекся арбузами семь лет назад. Направление для развития подсказала природа. Новая климатическая зона, появившаяся на юго-востоке Беларуси в начале XXI века, приблизила Гомель по условиям земледелия к жаркому Херсону. Хобби фермера быстро переросло в бизнес. Бахча отвоевала у картофельного поля уже 9 гектаров.
Игорь Гринько, бахчевод:
Арбуз как культура рентабельная. Она больше 150 % приносит прибыль. Но, опять же, при правильном уходе и отношении. Пусть это все смотрят, потому что нужно вводить эту культуру именно в Беларусь. К нам пришел юг – уже не надо останавливаться на картошке. Конечно, без нее тоже никак. Если мы были бульбаши – станем бахчеводами.
Ученые утверждают: выращивать арбузы уже сейчас можно во всех регионах Беларуси. Гомельская и Брестская области наиболее перспективные, но и под Минском ягода дает обильный урожай. Из года в год это подтверждает на своем опытном участке Александр Лукашенко.
Интересные кадры. Александр Лукашенко собрал арбузы и дыни со своего подворья
И все же выращивание арбуза пока дело энтузиастов. В промышленных масштабах бахчой в стране занимаются единицы.
Александр Добриян, корреспондент:
Этим летом Игорь Гринько на своей бахче вырастил рекордный для себя урожай – свыше 300 тонн арбузов. Однако за это же время в страну импортировано почти в 100 раз больше бахчевых. На данный момент – 32 тысячи тонн. Причем спрос на дыни и арбузы у белорусов растет год от года.