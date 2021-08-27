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800 тонн белорусских арбузов. Есть ли альтернатива импорту и смогут ли отечественные бахчеводы удовлетворить спрос населения?

27 августа 2021 19:41
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Новости Беларуси. Белорусский арбуз ищет свое место под солнцем. В 2021 году в стране официально выращено уже 800 тонн полосатой ягоды. С учетом личных подсобных хозяйств и дачных участков эту цифру смело можно умножать в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Были бульбаши – станем бахчеводами». Какие альтернативы готовы предложить белорусские фермеры

800 тонн белорусских арбузов. Есть ли альтернатива импорту и смогут ли отечественные бахчеводы удовлетворить спрос населения?-1

Перспективы развития у бахчеводства в Беларуси есть. Спрос стабильно растущий. Ниша на рынке пока занята импортом, и здесь придется побороться, но у белорусского арбуза есть для этого все необходимые конкурентные преимущества. 10 лет исследований показали, что отечественный продукт слаще и полезнее завозного.

800 тонн белорусских арбузов. Есть ли альтернатива импорту и смогут ли отечественные бахчеводы удовлетворить спрос населения?-4

Александр Аутко, доктор сельскохозяйственных наук:
У нас в республике производства арбуза идет на экологической основе без применения различных химических средств. Когда мы завозим продукцию, мы не знаем, в каких условиях она выращивалась, какого качества. И что очень важно, белорусские арбузы это повсеместно – я уже более 10 лет исследованиями занимаюсь – у нас [высокого – прим.ред] содержания нитратов никогда не было. То есть это в 4-7 раз ниже, чем ПДК.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Аутко # Александр Добриян # Фотофакт

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