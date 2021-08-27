«Ребята хотят служить». Замминистра внутренних дел побывал на присяге в Могилёвском институте МВД

Новости Беларуси. Они надели свою первую в жизни форму, а слова присяги учили так проникновенно, как ни одно стихотворение школьной программы. 170 новобранцев Могилевского института МВД принесли клятву верности Родине и белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие не омрачил даже дождь. Бывалые офицеры шутили, что ливень – это друг милиционеров. Ведь, по статистике, в дождливую погоду преступность резко снижается, чего не скажешь о количестве молодых людей, желающих пополнить ряды правоохранительных органов.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции:

Мы волновались, как пройдет вступительная кампания, как много ребят захочет служить в органах внутренних дел, учиться, стать офицерами и так далее. Мы к этому готовились, мы общались с самими детьми, с их родителями. И мы с удовлетворением увидели, что ребята хотят служить. Что их родители сознательно, не то что берут за руку отводят своих деток, но укрепляют их решимость служить Отечеству.

В Могилевском институте МВД готовят будущих участковых, оперуполномоченных, а также сотрудников Госавтоинспекции.