«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС
Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Образование белорусов – одна из самых сложных и важных тем для нашего общества. Президент поручил: до конца года пересмотреть подходы к дистанционному обучению, формату вступительной кампании, активнее внедрять новейшие технологии. При этом никто не собирается отказываться от базовых подходов: господдержка, целевой набор, гарантированное первое рабочее место.
Но главный вопрос сегодня – как найти подход к молодежи, у которой всегда свое мнение на ситуацию, порой не совпадающее с общепринятым?
Александр Лукашенко: пресмыкаться перед молодёжью нельзя, они не оценят этого и правильно сделают
Разговор на равных? Да, говорят студенты. Они готовы слушать, когда их тоже слышат.
Вероника Басинская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы это услышали от главы государства, потому что он обратил на это внимание, он сказал, что действительно молодежь хочет быть услышана, а мы готовы ее слушать.
Арсений Сидоркевич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мне было важно услышать, что будет происходить сохранение историко-культурных ценностей, сбережение их и распространение истории Беларуси. Всегда считал, что молодежь наша строится именно на истории своей родины и должна прислушиваться к ней.
Ректор университета уверена: любить свою страну нужно учить. Учить с детства, со школьной скамьи и даже за круглым столом.