«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС

Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Образование белорусов – одна из самых сложных и важных тем для нашего общества. Президент поручил: до конца года пересмотреть подходы к дистанционному обучению, формату вступительной кампании, активнее внедрять новейшие технологии. При этом никто не собирается отказываться от базовых подходов: господдержка, целевой набор, гарантированное первое рабочее место.

Но главный вопрос сегодня – как найти подход к молодежи, у которой всегда свое мнение на ситуацию, порой не совпадающее с общепринятым? Александр Лукашенко: пресмыкаться перед молодёжью нельзя, они не оценят этого и правильно сделают Разговор на равных? Да, говорят студенты. Они готовы слушать, когда их тоже слышат.

Вероника Басинская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мы это услышали от главы государства, потому что он обратил на это внимание, он сказал, что действительно молодежь хочет быть услышана, а мы готовы ее слушать.