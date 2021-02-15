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«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС

15 февраля 2021 20:35
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Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС-1

Образование белорусов – одна из самых сложных и важных тем для нашего общества. Президент поручил: до конца года пересмотреть подходы к дистанционному обучению, формату вступительной кампании, активнее внедрять новейшие технологии. При этом никто не собирается отказываться от базовых подходов: господдержка, целевой набор, гарантированное первое рабочее место.

«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС-4

Но главный вопрос сегодня – как найти подход к молодежи, у которой всегда свое мнение на ситуацию, порой не совпадающее с общепринятым?

Александр Лукашенко: пресмыкаться перед молодёжью нельзя, они не оценят этого и правильно сделают

Разговор на равных? Да, говорят студенты. Они готовы слушать, когда их тоже слышат.

«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС-7

Вероника Басинская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы это услышали от главы государства, потому что он обратил на это внимание, он сказал, что действительно молодежь хочет быть услышана, а мы готовы ее слушать.

«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС-10

Арсений Сидоркевич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мне было важно услышать, что будет происходить сохранение историко-культурных ценностей, сбережение их и распространение истории Беларуси. Всегда считал, что молодежь наша строится именно на истории своей родины и должна прислушиваться к ней.

Ректор университета уверена: любить свою страну нужно учить. Учить с детства, со школьной скамьи и даже за круглым столом.

«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС-13

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Даже после форума в вузе решили продолжить форму дискуссий. Но при одном условии (уже добавляют студенты): диалога на равных.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Вероника Басинская # Арсений Сидоркевич # Фотофакт

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