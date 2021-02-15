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Что в приоритете у государства в области медицины? Участники форума подводят итоги ВНС

15 февраля 2021 19:14
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Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания вернулись к своим обязанностям и активно обсуждают результаты форума в своих рабочих группах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди важнейших тем – медицина.

Что в приоритете у государства в области медицины? Участники форума подводят итоги ВНС-1

Юрий Будько – один из делегатов здравоохранения. В медицине 35 лет. Врач отмечает, что основные направления, включенные в программу развития сферы, основаны на сегодняшних достижениях.

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Это первичная и вторичная профилактика заболеваний, развитие межрегиональных центров оказания специализированной помощи. К слову, в Логойском районе ситуация с коронавирусом стабилизировалась, больница постепенно возвращается к обычному режиму работы. Возобновлен прием больных в кардиологическое, гинекологическое и терапевтическое отделения. Также уделяется внимание развитию сельской медицины.

Что в приоритете у государства в области медицины? Участники форума подводят итоги ВНС-4

Юрий Будько, главный врач Логойской центральной районной больницы: 
Планируем в этом году реконструировать и модернизировать конкретно Семковский ФАП, где у нас количество населения увеличилось со 150 до 400, и люди сами требуют, что там должен быть ФАП другого совсем уровня. Некоторые ФАПы, как Октябрьский, уже созрела ситуация, когда мы должны модернизировать его врачебную амбулаторию по количеству населения и предполагаемых услуг.

Что в приоритете у государства в области медицины? Участники форума подводят итоги ВНС-7

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Одна из задач – консолидация и привлечение медицинских кадров. Сейчас Логойский район работает над обеспечением жильем молодых специалистов.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Юрий Будько # Фотофакт

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