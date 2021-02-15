Что в приоритете у государства в области медицины? Участники форума подводят итоги ВНС

Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания вернулись к своим обязанностям и активно обсуждают результаты форума в своих рабочих группах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди важнейших тем – медицина.

Юрий Будько – один из делегатов здравоохранения. В медицине 35 лет. Врач отмечает, что основные направления, включенные в программу развития сферы, основаны на сегодняшних достижениях.

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Это первичная и вторичная профилактика заболеваний, развитие межрегиональных центров оказания специализированной помощи. К слову, в Логойском районе ситуация с коронавирусом стабилизировалась, больница постепенно возвращается к обычному режиму работы. Возобновлен прием больных в кардиологическое, гинекологическое и терапевтическое отделения. Также уделяется внимание развитию сельской медицины.