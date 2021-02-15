Что в приоритете у государства в области медицины? Участники форума подводят итоги ВНС

Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания вернулись к своим обязанностям и активно обсуждают результаты форума в своих рабочих группах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди важнейших тем – медицина.
Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания вернулись к своим обязанностям и активно обсуждают результаты форума в своих рабочих группах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди важнейших тем – медицина.
Юрий Будько – один из делегатов здравоохранения. В медицине 35 лет. Врач отмечает, что основные направления, включенные в программу развития сферы, основаны на сегодняшних достижениях.
Какой будет социальная политика Беларуси в ближайшие пять лет? Девять важных направлений в одном материале
Это первичная и вторичная профилактика заболеваний, развитие межрегиональных центров оказания специализированной помощи. К слову, в Логойском районе ситуация с коронавирусом стабилизировалась, больница постепенно возвращается к обычному режиму работы. Возобновлен прием больных в кардиологическое, гинекологическое и терапевтическое отделения. Также уделяется внимание развитию сельской медицины.
Юрий Будько, главный врач Логойской центральной районной больницы:
Планируем в этом году реконструировать и модернизировать конкретно Семковский ФАП, где у нас количество населения увеличилось со 150 до 400, и люди сами требуют, что там должен быть ФАП другого совсем уровня. Некоторые ФАПы, как Октябрьский, уже созрела ситуация, когда мы должны модернизировать его врачебную амбулаторию по количеству населения и предполагаемых услуг.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Одна из задач – консолидация и привлечение медицинских кадров. Сейчас Логойский район работает над обеспечением жильем молодых специалистов.