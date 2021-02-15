ГАИ провела рейд по дорогам Минской области: аварии, пьяные бесправники и пешеходы на проезжей части

Новости Беларуси. В Минской области зафиксировано одно происшествие, в результате которого пострадал человек. Также статистику пополнили 280 ДТП с материальным ущербом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее в видеоматериале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Нарушение правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям. Особый случай – когда за рулем пьяный водитель.