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ГАИ провела рейд по дорогам Минской области: аварии, пьяные бесправники и пешеходы на проезжей части

15 февраля 2021 19:38
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Новости Беларуси. В Минской области зафиксировано одно происшествие, в результате которого пострадал человек. Также статистику пополнили 280 ДТП с материальным ущербом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ провела рейд по дорогам Минской области: аварии, пьяные бесправники и пешеходы на проезжей части-1

Подробнее в видеоматериале Анны Куртасовой.

ГАИ провела рейд по дорогам Минской области: аварии, пьяные бесправники и пешеходы на проезжей части-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Нарушение правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям. Особый случай – когда за рулем пьяный водитель.

ГАИ провела рейд по дорогам Минской области: аварии, пьяные бесправники и пешеходы на проезжей части-7

За три дня сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 18 водителей. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, зафиксировано пять случаев, когда водитель управлял авто без прав. Пешеходы также пренебрегают правилами дорожного движения.

# ГАИ # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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