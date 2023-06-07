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«Страшно ехать домой». Юные спортсмены из Донбасса приехали в Беларусь – вот что они рассказали

07 июня 2023 16:53
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Ценность мирного неба они понимают, как никто другой. В Беларуси в гостях дети Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сей раз это 18 юных теннисистов. Они приехали не только познакомиться с Синеокой, но и оздоровиться.

«Страшно ехать домой». Юные спортсмены из Донбасса приехали в Беларусь – вот что они рассказали-1

Программа у ребят насыщенная. Они уже успели потренироваться со знаменитыми спортсменами, побывали в разных исторических местах, оценили красоту Беларуси. А сегодня, 7 июня, заглянули в республиканский дом молодежи, где с активистами БРСМ говорили о мире, спорте и строили планы.

«Страшно ехать домой». Юные спортсмены из Донбасса приехали в Беларусь – вот что они рассказали-4

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Мы очень часто забываем и не ценим то, что дано нам сегодня в нашей стране, нашим молодым людям. Каждый из нас должен осознавать, что мы это легко можем потерять, если не будем на это концентрировать внимание.

«Страшно ехать домой». Юные спортсмены из Донбасса приехали в Беларусь – вот что они рассказали-7

Артур Ткаченко, житель Донецка:
Мне в Беларуси очень понравилось, все очень красиво. Понравилось, когда мы играли в хоккей.

«Страшно ехать домой». Юные спортсмены из Донбасса приехали в Беларусь – вот что они рассказали-10

Арина Пекалова, жительница Донецка:
Тут нам дали возможность открыться, быть в спокойствии, тишине, мире. Дома страшно. Страшно ехать домой всегда.

«Страшно ехать домой». Юные спортсмены из Донбасса приехали в Беларусь – вот что они рассказали-13

Заглянули юные гости в коворкинг-центр, увидели работу модераторов на радиостанции и познакомились с раритетами – экспонатами музея истории комсомола и молодежного движения. А на память – подарки от БРСМ.

# Дети # общество # Александр Лукьянов # Фотофакт

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