«Страшно ехать домой». Юные спортсмены из Донбасса приехали в Беларусь – вот что они рассказали

Ценность мирного неба они понимают, как никто другой. В Беларуси в гостях дети Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сей раз это 18 юных теннисистов. Они приехали не только познакомиться с Синеокой, но и оздоровиться.

Программа у ребят насыщенная. Они уже успели потренироваться со знаменитыми спортсменами, побывали в разных исторических местах, оценили красоту Беларуси. А сегодня, 7 июня, заглянули в республиканский дом молодежи, где с активистами БРСМ говорили о мире, спорте и строили планы.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Мы очень часто забываем и не ценим то, что дано нам сегодня в нашей стране, нашим молодым людям. Каждый из нас должен осознавать, что мы это легко можем потерять, если не будем на это концентрировать внимание.

Артур Ткаченко, житель Донецка:

Мне в Беларуси очень понравилось, все очень красиво. Понравилось, когда мы играли в хоккей.

Арина Пекалова, жительница Донецка:

Тут нам дали возможность открыться, быть в спокойствии, тишине, мире. Дома страшно. Страшно ехать домой всегда.