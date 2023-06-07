Вопросы электроснабжения и благоустройства дорог. Александр Турчин провёл личный приём граждан в Воложине

Новости Беларуси. Вопросы электроснабжения, качества медобслуживания и благоустройства дорог. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На встречу с губернатором пришли около 20 человек. Это жители не только райцентра, но и близлежащих населенных пунктов.

Со своей просьбой к председателю обратился и житель деревни Лютошь Воложинского района. Его волновало благоустройство дороги. По словам местного жителя, она заросла растительностью и давно нуждается в ямочном ремонте. На решение проблемы губернатор обозначил срок: в течение недели все работы должны быть выполнены.

С дорожным вопросом обратился и житель Минска Алексей Канашонок. Его волновало состояние участка гравийной дороги от трассы М1 до агрогородка Засулье Столбцовского района. Александр Турчин взял вопрос на контроль.