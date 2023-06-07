Вопросы электроснабжения и благоустройства дорог. Александр Турчин провёл личный приём граждан в Воложине

Новости Беларуси. Вопросы электроснабжения, качества медобслуживания и благоустройства дорог. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы электроснабжения, качества медобслуживания и благоустройства дорог. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На встречу с губернатором пришли около 20 человек. Это жители не только райцентра, но и близлежащих населенных пунктов.
Со своей просьбой к председателю обратился и житель деревни Лютошь Воложинского района. Его волновало благоустройство дороги. По словам местного жителя, она заросла растительностью и давно нуждается в ямочном ремонте. На решение проблемы губернатор обозначил срок: в течение недели все работы должны быть выполнены.
С дорожным вопросом обратился и житель Минска Алексей Канашонок. Его волновало состояние участка гравийной дороги от трассы М1 до агрогородка Засулье Столбцовского района. Александр Турчин взял вопрос на контроль.
Алексей Канашонок:
Наша дорога изменила свой статус: если она была раньше просто дачная, то сейчас она является основной транспортной артерией, связывающей поселки с трассой М1. Хотим, чтобы службы следили за состоянием ее, смотрели, выезжали на нее, оценивали и принимали какие-либо меры.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Если на сегодня эта гребенка такова, что, условно говоря, особенно когда общественный транспорт едет, там невозможно ехать и все остальное – это проблема. То есть эту проблему надо каким-то образом решать. Если мы добьемся чего-то интенсивностью ее обслуживания, чтобы она более часто обслуживалась, давайте так.
Все обращения и замечания граждан взяты на контроль. Некоторые вопросы были решены прямо на месте.
Разъяснения по остальным специалисты дадут после выезда на места.