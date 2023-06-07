Азарёнок: «Открывай Купалу, читай и понимай. Понимай про пана подлого. Понимай про змагара поганого»
Авторская журналистика на СТВ. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Поговорим о культуре. О классике. Ведь все нам сказали наши «Песняры». Все и про всех. И о политике, и о змагарах, и о Батьке нашем. Все написали.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Видео смотрите здесь.
На прошлой неделе состоялось очень интересное событие. Союз женщин организовал в нашем родном Купаловском литературные чтения. «Книга – это великий дар», – сказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Послушайте.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:
Мой родны кут, як ты мне мілы!
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залятаю
І там душою спачываю.
О, як бы я хацеў спачатку
Дарогу жыцця па парадку
Прайсці яшчэ раз, азірнуцца,
Сабраць з дарог каменні тыя,
Што губяць сілы маладыя,
К вясне б маёй хацеў вярнуцца.
Вось як цяпер, перада мною
Устае куточак той прыгожы,
Крынічкі вузенькая ложа
І елка ў пары з хваіною,
Абняўшысь цесна над вадою,
Як маладыя ў час кахання
У апошні вечар расставання.
Григорий Азаренок:
Ну так давайте откроем Купалу. И словно ленту новостей 2023 года прочтем. Змагары друг к дружке обращаются «пан». Что ж. Это самое частое слово у классика. И носит определенный характер:
Смокча кроў з мяне пан, як змяя,
Ды йшчэ грозіць, што выганіць вон.
За ліхую заплату з душой
Маю радасць, быдлё, абакраў,
І ў палон мяне звабіўшы свой,
Крыві мала – жыццё б адабраў.
Григорий Азаренок:
И так хотелось в 2020-м, когда эти паны повылазили на улицы, сказать вслед за песняром:
Не чапайся, панічок!
Жартуй, але ў меру,
Шэпты лісія – набок!
Я табе не веру.
Не чапайся! Ужо сынка
Песціш з беларучкай,
А мужыцкая дачка
Хай гіне, як сучка.
Лучших слов к здраднікам и не найти. Только ваши дачкі вот так гибнуть будут там, на чужбине, а на наши, мужицкие, здесь счастье найдут. И ведь всех прихлебателей, всех, кого Батька поднял из низин, а они его, как гадюки, предали, всех народный поэт увидел.
Покі світкі не стыдаўся,
Світкі бацькаўскай, сівой,
Хоць на ўзгляд няўдал здаваўся,
Чыст быў сэрцам і душой.
А шнуркамі абчапляўся,
Апнуў спіну чарнатой,
Чысцей з скуры паказаўся,
Гад стаў сэрцам і душой.
Григорий Азаренок:
Вот оно, превращение белоруса в свободолюбивого возвышенного европейца. Гад стаў сэрцам и душой. БЧБ-свин, ты думаешь, это тебя белорусское телевидение и пачварны Азаренок оскорбляют? Да нет, мы берем от классика зеркало и ставим перед твоей мерзкой рожей!
Шыпяць, свішчуць па лугах
Вужы, скарпіякі,
А па стайнях, па хлявах
Лазяць ваўкалакі.
Ведзьмы, совы, кажаны
Круцяцца, лятаюць,
На сваіх бацькоў сыны
Залом заламляюць.
Змей панёс чараўніком
Грошы ад скупога;
Ваўкі выюць пад лясом,
Аж ляціць трывога.
Григорий Азаренок:
Вспомните проклятые 90-е. Куда нас снова тянули враги народа, гады сэрцам и душой. Вспомните. И прочтите купаловское:
Куды ні глянеш – людзі, людзі,
Куды ні глянеш – шэльмы, шэльмы,
Куды ні глянеш – б’юцца ў грудзі,
Што значыць: правільныя вельмі.
Адзін накраў – багацце ўмножыў,
Другі згалеў, галей сабакі...
Бяду нажыці ўсякі можа,
Бяды пазбыціся – не ўсякі.
Аслу з напоўненай машною
Леў акаваны лапы ліжа...
Рака затоўчана крывёю,
Удава заводзіць каля крыжа.
Дабро і зло – у аднолькай мерцы;
Свіння святыя думы блоце,
Вужакі сыкаюць на сэрцы,
Душа валяецца ў балоце.
Крутым хвастом на ўсе староны,
Як сучка, доля меле, дзеле:
Адным спраўляе пахароны,
Другіх склікае на вяселле.
Няпраўда праўду акялзала
І едзе людскасці па спіне,
А чалавек – ком гною, сала –
Быдлём, сляпнём жыве і гіне.
Адзін чорт весел, зубы скаліць,
Загаціў пекла да варотаў;
Рад шэльма: польку з ведзьмай ладзіць.
Такі разлад – яго работа!
Григорий Азаренок:
Змагары, узнайте себя, мрази.
Істоты подлыя, нізкія,
Пяўцоў ім думкі не ў карысць;
Ім праў навукі хоць якія,
Дабро чужое рады грызць.
Григорий Азаренок:
И зачем сводки новостей? Зачем бесконечные ленты и ленточки? Открывай Купалу, читай и понимай. Понимай про пана подлого. Понимай про змагара поганого. Понимай про предателей мерзких. Понимай про ляха и немца. Понимай про долю народную. И про Батьку понимай.
Я ўсё закляну,
Усё силай папру.
З гор зраблю даліну,
А з далінкі – гару.
Затрымаю ваду,
Цёмны бор павалю.
А як з сошкай пайду,
Увесь свет накармлю.
Кажуць – кволы дух мой,
А ўсё ж я маладзец.
Замахаю касой,
Трупам ляжа сивец.