Азарёнок: «Открывай Купалу, читай и понимай. Понимай про пана подлого. Понимай про змагара поганого»

Авторская журналистика на СТВ. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка. Григорий Азаренок, СТВ:

Поговорим о культуре. О классике. Ведь все нам сказали наши «Песняры». Все и про всех. И о политике, и о змагарах, и о Батьке нашем. Все написали. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Видео смотрите здесь. На прошлой неделе состоялось очень интересное событие. Союз женщин организовал в нашем родном Купаловском литературные чтения. «Книга – это великий дар», – сказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Послушайте.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Мой родны кут, як ты мне мілы!

Забыць цябе не маю сілы!

Не раз, утомлены дарогай,

Жыццём вясны мае убогай,

К табе я ў думках залятаю

І там душою спачываю.

О, як бы я хацеў спачатку

Дарогу жыцця па парадку

Прайсці яшчэ раз, азірнуцца,

Сабраць з дарог каменні тыя,

Што губяць сілы маладыя,

К вясне б маёй хацеў вярнуцца.



Вось як цяпер, перада мною

Устае куточак той прыгожы,

Крынічкі вузенькая ложа

І елка ў пары з хваіною,

Абняўшысь цесна над вадою,

Як маладыя ў час кахання

У апошні вечар расставання.

Григорий Азаренок:

Ну так давайте откроем Купалу. И словно ленту новостей 2023 года прочтем. Змагары друг к дружке обращаются «пан». Что ж. Это самое частое слово у классика. И носит определенный характер: Смокча кроў з мяне пан, як змяя,

Ды йшчэ грозіць, што выганіць вон.

За ліхую заплату з душой

Маю радасць, быдлё, абакраў,

І ў палон мяне звабіўшы свой,

Крыві мала – жыццё б адабраў.

Григорий Азаренок:

И так хотелось в 2020-м, когда эти паны повылазили на улицы, сказать вслед за песняром: Не чапайся, панічок!

Жартуй, але ў меру,

Шэпты лісія – набок!

Я табе не веру.



Не чапайся! Ужо сынка

Песціш з беларучкай,

А мужыцкая дачка

Хай гіне, як сучка.

Лучших слов к здраднікам и не найти. Только ваши дачкі вот так гибнуть будут там, на чужбине, а на наши, мужицкие, здесь счастье найдут. И ведь всех прихлебателей, всех, кого Батька поднял из низин, а они его, как гадюки, предали, всех народный поэт увидел. Покі світкі не стыдаўся,

Світкі бацькаўскай, сівой,

Хоць на ўзгляд няўдал здаваўся,

Чыст быў сэрцам і душой.



А шнуркамі абчапляўся,

Апнуў спіну чарнатой,

Чысцей з скуры паказаўся,

Гад стаў сэрцам і душой.

Григорий Азаренок:

Вот оно, превращение белоруса в свободолюбивого возвышенного европейца. Гад стаў сэрцам и душой. БЧБ-свин, ты думаешь, это тебя белорусское телевидение и пачварны Азаренок оскорбляют? Да нет, мы берем от классика зеркало и ставим перед твоей мерзкой рожей! Шыпяць, свішчуць па лугах

Вужы, скарпіякі,

А па стайнях, па хлявах

Лазяць ваўкалакі. Ведзьмы, совы, кажаны

Круцяцца, лятаюць,

На сваіх бацькоў сыны

Залом заламляюць. Змей панёс чараўніком

Грошы ад скупога;

Ваўкі выюць пад лясом,

Аж ляціць трывога.

Григорий Азаренок:

Вспомните проклятые 90-е. Куда нас снова тянули враги народа, гады сэрцам и душой. Вспомните. И прочтите купаловское: Куды ні глянеш – людзі, людзі,

Куды ні глянеш – шэльмы, шэльмы,

Куды ні глянеш – б’юцца ў грудзі,

Што значыць: правільныя вельмі. Адзін накраў – багацце ўмножыў,

Другі згалеў, галей сабакі...

Бяду нажыці ўсякі можа,

Бяды пазбыціся – не ўсякі. Аслу з напоўненай машною

Леў акаваны лапы ліжа...

Рака затоўчана крывёю,

Удава заводзіць каля крыжа. Дабро і зло – у аднолькай мерцы;

Свіння святыя думы блоце,

Вужакі сыкаюць на сэрцы,

Душа валяецца ў балоце. Крутым хвастом на ўсе староны,

Як сучка, доля меле, дзеле:

Адным спраўляе пахароны,

Другіх склікае на вяселле.

Няпраўда праўду акялзала

І едзе людскасці па спіне,

А чалавек – ком гною, сала –

Быдлём, сляпнём жыве і гіне. Адзін чорт весел, зубы скаліць,

Загаціў пекла да варотаў;

Рад шэльма: польку з ведзьмай ладзіць.

Такі разлад – яго работа!



Григорий Азаренок:

Змагары, узнайте себя, мрази. Істоты подлыя, нізкія,

Пяўцоў ім думкі не ў карысць;

Ім праў навукі хоць якія,

Дабро чужое рады грызць.