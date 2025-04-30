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Елфимов: Кэролайн Ливитт, как и её босс Дональд Трамп, ничего не забывает!

30 апреля 2025 09:41
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: Кэролайн Ливитт, как и её босс Дональд Трамп, ничего не забывает!-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Была такая итальянская комедия «Синьор Робинзон». Так вот, там современный герой, оказавшись на необитаемом острове, пошел осматривать свои новые владения, повернув по пляжу налево. Как он сказал: «Исходя не из политических соображений, а чтобы солнце не слепило глаза».

Вот так и я. Исходя не из политических взглядов, а просто по жизни, мне все больше и больше нравится новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт! Да-да, и как женщина тоже! Даже, может, в первую очередь как женщина. Что абсолютно естественно после ее предшественника или все же предшественницы с двойным мужеподобным именем Карин Жан-Пьер.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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