Трамп рассказал, что Путин хочет мира в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет, чтобы на территории Украины был мир. Уверенность в этом выразил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Трамп также отметил, что Путин испытывает чувство уважения по отношению к нему, и Москва не станет «захватывать всю Украину». При этом политик указал, что не станет исключать, что президент РФ в контексте заключения мирного соглашения якобы может «немного морочить ему голову».

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что ему проще вести дела с Путиным, нежели с Зеленским.

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