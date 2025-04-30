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Трамп рассказал, что Путин хочет мира в Украине

30 апреля 2025 09:48
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Трамп рассказал, что Путин хочет мира в Украине-0

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет, чтобы на территории Украины был мир. Уверенность в этом выразил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Трамп также отметил, что Путин испытывает чувство уважения по отношению к нему, и Москва не станет «захватывать всю Украину». При этом политик указал, что не станет исключать, что президент РФ в контексте заключения мирного соглашения якобы может «немного морочить ему голову».

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что ему проще вести дела с Путиным, нежели с Зеленским.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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