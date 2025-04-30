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Си Цзиньпин приедет в Москву на День Победы – Песков

30 апреля 2025 08:50
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Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях в российской столице 9 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 30 апреля, подтвердил присутствие лидера Китайской Народной Республики в Москве на праздновании Дня Победы. Об этом информирует ТАСС.

На просветительском марафоне «Знание» представитель Кремля также подтвердил готовность Российской Федерации к прямым переговорам с Украиной без всяких предварительных условий. Но Киев никаким образом не дает понять, готовы ли украинские власти к таким контактам или нет.

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# Дмитрий Песков # Си Цзиньпин

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