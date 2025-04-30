Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях в российской столице 9 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 30 апреля, подтвердил присутствие лидера Китайской Народной Республики в Москве на праздновании Дня Победы. Об этом информирует ТАСС.

На просветительском марафоне «Знание» представитель Кремля также подтвердил готовность Российской Федерации к прямым переговорам с Украиной без всяких предварительных условий. Но Киев никаким образом не дает понять, готовы ли украинские власти к таким контактам или нет.

Песков: Россия должна победить в СВО