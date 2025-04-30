Спецпосланник США Уиткофф восхищён Кремлём

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию WABC.

Уиткофф также рассказал об охватившем его благоговении ввиду осуществления им представительства американской стороны на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Дипломат выразил мнение, что российский лидер анализирует возможные пути пересмотра отношений с Вашингтоном – впервые за десятилетия.

Путин и Уиткофф провели встречу 25 апреля, в ходе которых Путин сообщил о готовности Москвы вести переговоры с Киевом без предварительных условий.