Лукашенко – Кочановой: «Надо, чтобы власть была властью, потому что требовать будет не с кого»

Работу комиссии по формированию нового состава правительства и экспертного совета по изучению законодательных актов обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Надо, чтобы власть была властью, потому что требовать будет не с кого. Как мы будем исполнительскую дисциплину отлаживать в стране, если у нас не будет функционировать нормальная вертикаль власти, которую мы можем разрушить сами законами. Поэтому это очень важный вопрос.

Экспертный совет при Совете Республики создан по поручению главы государства в 2021 году. За это время прошло уже более 140 заседаний. К участию в них привлекают отраслевых специалистов, которым впоследствии предстоит реализовывать те или иные новации на практике.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Рассматривали наиболее важные актуальные нормативно-правые акты для нашей страны и давали правовую оценку и оценку воздействия на социум, на наше общество, и актуальность того или иного нормативно-правого акта.

Только 28% представленных на рассмотрение на экспертный совет документов были поддержаны без замечаний. Остальные либо поступили предложения от экспертов, которых привлекаем, – мы вносим свои предложения, замечания, а иные нормы и положения законопроектов или указов вообще считаем не совсем актуальными в настоящее время.

Потенциал экспертного совета максимально задействован в процессе законотворчества. Это своего рода фильтр важнейших для страны законодательных решений, перед тем как они окажутся на столе Президента.