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Митрополит Вениамин: после ковида мы сегодня в полноте празднуем явление Жировичской иконы Божией Матери, это радует

20 мая 2023 15:16
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Новости Беларуси. Православные верующие 20 мая празднуют явление одной из главных христианских святынь – чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси. В Успенском соборе Жировичского монастыря ежегодно в этот день проходит торжественный молебен и крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Митрополит Вениамин: после ковида мы сегодня в полноте празднуем явление Жировичской иконы Божией Матери, это радует-1

По традиции путь праздничной процессии устилают аиром и лепестками роз. Икону под песнопения и перезвон колоколов проносят до Явленской церкви, где на улице с сотнями верующих прошел молебен с акафистом Божией Матери. 

Митрополит Вениамин: после ковида мы сегодня в полноте празднуем явление Жировичской иконы Божией Матери, это радует-4

В этот день в обители всегда многолюдно, паломники приезжают со всех уголков не только нашей страны, но и зарубежья, чтобы соприкоснуться с уникальной святыней.  

Митрополит Вениамин: после ковида мы сегодня в полноте празднуем явление Жировичской иконы Божией Матери, это радует-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:  
После нескольких лет, когда количество паломников уменьшилось с учетом ограничений, ковидного периода и так далее, мы сегодня в полноте празднуем торжество, посвященное Жировичской иконе Божией Матери. Множество народа собралось. И это, несомненно, радует.  

Митрополит Вениамин: после ковида мы сегодня в полноте празднуем явление Жировичской иконы Божией Матери, это радует-10

Открыли в честь праздника на территории монастырского комплекса новую скульптурную композицию по мотивам предания о явлении Жировичской иконы Божией Матери. У ее подножия имитация родника – как символа святых источников, которыми славится благодатная жировичская земля. Благоустройство территории – как часть масштабной реконструкции обители, которая проводится по поручению Президента.  

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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