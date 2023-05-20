Митрополит Вениамин: после ковида мы сегодня в полноте празднуем явление Жировичской иконы Божией Матери, это радует

Новости Беларуси. Православные верующие 20 мая празднуют явление одной из главных христианских святынь – чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси. В Успенском соборе Жировичского монастыря ежегодно в этот день проходит торжественный молебен и крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции путь праздничной процессии устилают аиром и лепестками роз. Икону под песнопения и перезвон колоколов проносят до Явленской церкви, где на улице с сотнями верующих прошел молебен с акафистом Божией Матери.

В этот день в обители всегда многолюдно, паломники приезжают со всех уголков не только нашей страны, но и зарубежья, чтобы соприкоснуться с уникальной святыней.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

После нескольких лет, когда количество паломников уменьшилось с учетом ограничений, ковидного периода и так далее, мы сегодня в полноте празднуем торжество, посвященное Жировичской иконе Божией Матери. Множество народа собралось. И это, несомненно, радует.