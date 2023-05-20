Хренин: мы полностью изменили программы боевой подготовки, опираясь на опыт СВО

Обстановка на внешнем контуре обязывает держать порох сухим. У границ Союзного государства укрепляется военная инфраструктура НАТО, разворачиваются войска Альянса. В этой ситуации Беларусь вынуждена принимать адекватные меры. Военнослужащие продолжают усиление государственной границы, проходят мероприятия проверки боеготовности, безупречно несут боевое дежурство, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. В условиях высокой напряженности в регионе стране как никогда нужна сильная армия. Понимание этого есть и у молодежи. И сегодня тысячи парней, произнеся клятву на верность Родине и белорусскому народу, взяли на себя ответственность в любую минуту встать на защиту своего государства.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В особой обстановке проходит присяга. Это уже не те беззаботные юноши, которые были месяц назад, это высокомотивированные ребята, которые четко понимают важность выполнения задачи по защите Родины. Они четко понимают, что этому можно научиться только в армии. Что служба в Вооруженных Силах – это тот путь, который должны пройти все мужчины. Уже завтра они вольются в интенсивный процесс боевой подготовки. А для этого мы в корне изменили программы боевой подготовки, опираясь на опыт современных конфликтов, специальной военной операции. И я убежден, что наши молодые ребята в кратчайшие сроки освоят эти программы, изучат современные образцы вооружения и техники, стоящие на вооружении. За это время в Вооруженных Силах возмужают и получат уникальный, бесценный жизненный опыт, который позволит им стать настоящими мужчинами и достойными гражданами нашей страны.