Кухарев: мы будем делать всё для того, чтобы популяризировать велоспорт среди молодёжи

Новости Беларуси. Праздник для любителей велоспорта и активного отдыха. Второй турнир состязаний «Першы ровар» собрал в парке 60-летия Октября более 7 тысяч человек. Из них свыше полутора тысяч пробовали свои силы в заездах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масс-старт, маунтинбайк, фигурное вождение – каждый мог выбрать понравившуюся категорию. К слову, среди участников соревнований были даже малыши. Для самых юных велосипедистов устроили детские старты. Нашлось место не только спорту, но и мастер-классам, квестам с подарками. Организовали и музыкальную программу – яркий концерт с участием популярных исполнителей и блогеров.

Ксения Тарникова, участница соревнований «Першы ровар»:

Мне очень нравятся соревнования, потому что я почти всегда занимаю первые, вторые, третьи места. Я каждый год езжу на эти соревнования. Тут есть много вкусняшек, песни хорошие, красивые.

Фото: сайт Могилевского областного исполнительного комитета

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень важно, что молодые люди увлекаются этим видом спорта. И сегодня есть хорошая база для этого. У нас есть свой велозавод, который выпускает хорошую продукцию. И мы будем делать все для того, чтобы популяризировать этот вид спорта среди молодежи, чтобы молодые люди, школьники активно участвовали в таких мероприятиях.