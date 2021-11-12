Сама Екатерина II поднималась на местный маяк и любовалась городом. Какие места стоит посетить в Могилёве?

Дарим билеты в выходной и держим путь на восток. В нашем объективе сияет Могилев. С древности на живописных берегах Днепра селились кривичи. Возвышалась замковая гора, которая называлась могилой. От нее и пошло название города по Барколабовской летописи. И все же большинство связывают эти места с легендой, воспетой Янкой Купалой в «Могиле льва». Так или нет, но есть район Машековка, а мост в надежных львиных лапах. Застыли в камне по мотивам братьев Запашных.

Петр Хованский, научный сотрудник музея истории Могилева:

В последние годы выдвинута другая версия. Воды в том месте, где Могилев расположен, весьма много – вот река Днепр, два притока в черте города, река Дубровенка, река Дебря. Наши археологи нашли здесь интересный артефакт – шумящая подвеска – женское украшение характерно для финно-угорских племен, а у финно-угор есть интересное выражение «моги ляй» город над водой или возвышенность над водой. А почему бы и нет?

Сверяем часы у фантастической ратуши на Торговой площади, где шумели ярмарки, она появилась в конце XVII века и была самой высокой на территории Беларуси. К двум этажам, где заседал магистрат, с размахом добавили 42-метровую башню. С этого маяка Могилевом любовалась Екатерина II. И сегодня здесь открываются лучшие панорамы. Символ самоуправления пережил все войны, но был разрушен летом 1957-го. В 2008-м восстановили историческую справедливость. Турне в прошлое продолжили в стенах ратуши. Музей истории города приятно удивит. В XVI-XVIII века Могилев был самым богатым. Его улочки сравнивали с Прагой. Шляхетный строй, уникальный Статут ВКЛ, оригинальные изделия мастеров. Маст-хэв для туристов.

Наталья Прочакова, научный сотрудник музея истории Могилева:

На вежы ўсталяваны механічны гадзіннік, які адбівае роўную гадзіну, а таксама палову. Тройчы выходзіць скульптура трубача, якога тут назвалі Магіславам. Апоўдня, восьмага вечара і па захадзе сонца гучыць мелодыя, якая агалошвае ўсе наваколле. Была такая керамічная цацка, якую знайшлі археолагамі. Гэта паслужыла вобразам гэтага хлопчыка з трубой.

Быть в Могилеве и не увидеть божественную красоту костела Святого Станислава непростительно. Наследие кармелитов, шедевр барокко и классицизма сияет, как грани алмаза. Так, этим дубовым дверям уже больше 200 лет. Без единого гвоздя, с эксклюзивной ковкой. Дальше – больше. Фресковая роспись второй половины XVIII века завораживает.

Наталья Прочакова:

Тут фрэскі з гісторыі ордэна Кармелітаў і таксама на біблейскую гісторыю. Буйства фарбаў барока і ўлюбёны барочны элемент – картуш – ракушку мы тут бачым у самых розных выявах. У час, калі тут знаходзіўся архіў, у свецкі час фрэскі былі пашкоджаны электрычнай праводкай, але ўсё ж такі з большага яны захаваліся.

В списке золотых достопримечательностей – Могилевский драмтеатр 1888 года рождения. Неорусский стиль, алый кирпич – в самое сердце. Здесь собирали бурные овации Вера Комиссаржевская, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин. Из губернаторской ложи наблюдал за спектаклем император Николай II. И сейчас богатый репертуар и блистательная игра притягивают гостей.

Загадайте желание у дамы с собачкой, точь-в-точь как в Минске, и продолжайте могилевскую прогулку на пешеходке. Полтора километра архитектурного изобилия. В галерее искусств собраны все стили – от барокко до модерна. С высоко поднятой головой можно ходить несколько часов. Богатая история и архитектурные изюминки домов этого достойны.

Здесь можно полюбоваться атлантами и маскаронами, отведать вкусные десерты, послушать живую музыку и заглянуть в гости к талантливому земляку Витольду Бялыницкому-Бирули. Музей разместили в легендарном доме купца Антошкевича XVII века. Вашему вниманию – оригинальные работы, которых нет даже в Третьяковке. Зеленый цвет – фирменный почерк маэстро.

Константин Строгин, научный сотрудник музея В. К. Бялыницкого-Бирули:

Он относится к русским импрессионистам начала XX века, как раз является последователем, учеником Исаака Ильича Левитана. Левитан был для него идейным вдохновителем в работах. Большую часть жизни прожил в России. В основном все его работы – это либо Удомельский край Тверской губернии, либо работы из его поездок. Это замечательный пушкинский цикл и также работы из поездок по северу России – Польский полуостров, Хибины.