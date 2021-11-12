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«В моде – универсальная обувь». Обувной холдинг «Марко» представил тёплые новинки

12 ноября 2021 15:41
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Еще немного, и в снежном вальсе закружит зима, а пока провожаем осень в стильных ноябрьских нарядах. Успеть все за 24 часа. Городские леди даже не мечтают о маховике времени, ведь в их гардеробе имеется универсальная и удобная обувь «Марко». В топовых уже не первый сезон ботинках можно смело сбегать со скучных переговоров на романтическое свидание или на подиум.

«В моде – универсальная обувь». Обувной холдинг «Марко» представил тёплые новинки-1

Дизайнер Татьяна Ефремова идеально вписала в свою концептуальную галактическую коллекцию те самые ботинки «Марко». Выглядит космически.

«В моде – универсальная обувь». Обувной холдинг «Марко» представил тёплые новинки-4

Татьяна Ефремова, дизайнер:
Была представлена коллекция. Главный ее посыл – это технологии для человека и внутри человека. То есть то, над чем работает наука. Фактически всегда обувным партнером был бренд «Марко» – удобная и немножко футуристичная обувь.

«В моде – универсальная обувь». Обувной холдинг «Марко» представил тёплые новинки-7

Обратите внимание на шнуровку. Будто кольца Сатурна опоясывают изящные щиколотки инопланетных моделей. Но пора возвращаться в реальность, где также хочется сиять. Выбирайте белый – цвет на пике и всегда в поле зрения.

«В моде – универсальная обувь». Обувной холдинг «Марко» представил тёплые новинки-10

Жанна Дерябина, заместитель генерального директора по маркетингу обувного холдинга «Марко»:
В обуви «Марко» мы предлагаем актуальную цветовую гамму для холодного периода. Это различные оттенки шоколадного цвета, коньячные, карамельные, я бы сказала, очень модный сейчас цвет, он называется цвет мха – мшистые оттенки. Актуальны все оттенки бежевого цвета – и молочный, и сливочный, и кремовый. Это дорого, стильно, женственно.

«В моде – универсальная обувь». Обувной холдинг «Марко» представил тёплые новинки-13

В моде – универсальная обувь. Это минимум линий, лаконичные формы, простые конструкции. На пике моды – обувь на платформе, ботинки. Они немного видоизменились, то есть сейчас актуален более высокий верх, чем ранее. Ботинки челси – это самая модная обувь. Ее полюбили за комфорт, удобство. Самый теплый, уютный тренд – это обувь на натуральном меху. В наших фирменных магазинах представлена широкая коллекция зимней обуви.

А сейчас сенсация. Дизайнеры прогнозируют триумфальное возвращение каблуков. В магазинах «Марко» уже красуются главные модные хиты.

«В моде – универсальная обувь». Обувной холдинг «Марко» представил тёплые новинки-16

Жанна Дерябина:
На каблуках женская ножка выглядит длиннее и изящнее. Самые трендовые каблуки – это каблук-столбик, прямой и расклешенный. Также хотелось обратить внимание на форму носочной части. Это кареобразная и анатомическая форма. Самый главный элемент в обуви – это блестящий лаконичный декор. Актуальны металлизированные фактуры, зеркальный блеск.

Будьте стильными и провожайте эту осень с «Марко».

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Татьяна Ефремова # Жанна Дерябина # Мария Кронда # Фотофакт

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