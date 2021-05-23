Митрополит Вениамин на юбилее возрождения Спасского женского монастыря: «Всё это даёт такой заряд духовный»

Новости Беларуси. 555-летие Спасского женского монастыря и юбилей его возрождения 23 мая отмечают в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе с архипастырским визитом встречают Патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Вениамина.

После 30-летнего перерыва впервые в городе провел богослужение глава Белорусской православной церкви. В свое время восстановление обители поддержал Митрополит Филарет. Это один из старейших монастырей страны. Богослужение собрало более тысячи человек – не только жителей Кобрина, но и всей Беларуси. Служба прошла на улице, чтобы присоединиться к ней смог каждый.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Сейчас обитель возрождена. Многое сделано, но многое еще предстоит сделать. И важно было почтить эту знаменательную дату, помолиться здесь, пообщаться с монашеством и с людьми, потому что все это дает такой заряд духовный. И помимо воспоминаний, историй, главное, конечно – это духовное общение и воодушевление людей на все доброе, полезное для каждого из них и в целом для нашего отечества.

Мы радуемся, мы живем. Наш город Кобрин очень православный, и все ходят в храм, и деточки ходят в храм.

Это благая весть, конечно. Ниспослал нам Господь. Мы очень рады, что приехал и посетил наш Владыка. И благодарим Господа за его посещение. Будем его молить, святых просить, и сами будем молиться, чтобы все жили долго.