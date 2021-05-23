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Он первым удостоен звания Героя Беларуси. Ровно 25 лет со дня трагедии Владимира Карвата – вспоминаем подвиг

23 мая 2021 12:00
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Новости Беларуси. Сегодня, 23 мая, исполняется четверть века со дня подвига Владимира Карвата. Он первым в стране удостоен звания Героя Беларуси – посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он первым удостоен звания Героя Беларуси. Ровно 25 лет со дня трагедии Владимира Карвата – вспоминаем подвиг-1

23 мая 1996-го летчик до последней секунды жизни уводил неуправляемый Су-27 от деревень под Барановичами. В тот вечер он спас десятки жизней в обмен на одну. За мужество и героизм Владимиру Карвату впервые в суверенной Беларуси присвоили высокое звание.

Он первым удостоен звания Героя Беларуси. Ровно 25 лет со дня трагедии Владимира Карвата – вспоминаем подвиг-4

Место крушения самолета в полукилометре от агрогородока Арабовщина. Сегодня в нем проживают около 600 человек. Большинство из них пришли на митинг-реквием. Чтобы почтить память летчика, что улетел навсегда, собрались также родные и сослуживцы героя, руководство области и страны.

Он первым удостоен звания Героя Беларуси. Ровно 25 лет со дня трагедии Владимира Карвата – вспоминаем подвиг-7

Как дань уважения подвига летчика с места его гибели взята земля, которую передадут в Храм-памятник Всех Святых в столице. Имя героя Владимира Карвата сегодня носят улицы в городах и поселках Беларуси, две школы в Бресте и в Минске.

# История # общество # Владимир Карват # Фотофакт

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