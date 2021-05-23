Он первым удостоен звания Героя Беларуси. Ровно 25 лет со дня трагедии Владимира Карвата – вспоминаем подвиг

Новости Беларуси. Сегодня, 23 мая, исполняется четверть века со дня подвига Владимира Карвата. Он первым в стране удостоен звания Героя Беларуси – посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 мая 1996-го летчик до последней секунды жизни уводил неуправляемый Су-27 от деревень под Барановичами. В тот вечер он спас десятки жизней в обмен на одну. За мужество и героизм Владимиру Карвату впервые в суверенной Беларуси присвоили высокое звание.

Место крушения самолета в полукилометре от агрогородока Арабовщина. Сегодня в нем проживают около 600 человек. Большинство из них пришли на митинг-реквием. Чтобы почтить память летчика, что улетел навсегда, собрались также родные и сослуживцы героя, руководство области и страны.