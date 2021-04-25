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Участники автопробега посетили районы Могилёвской области, наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС

25 апреля 2021 12:01
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Новости Беларуси. Славгород, Чериков, Краснополье, Костюковичи. Наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы в Могилевской области посетили ликвидаторы, действующие сотрудники милиции и кадеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники автопробега посетили районы Могилёвской области, наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС-1

Их объединил автопробег, к которому с каждым километром присоединялось все больше участников. Его приурочили к 35-летию появления в мире имени нарицательного – Чернобыль.

Символ ядерной опасности на этой земле застыл в памятных знаках отселенным деревням.

Участники автопробега посетили районы Могилёвской области, наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС-4

Нынешний автопробег – дань уважения и благодарности ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Участники автопробега посетили районы Могилёвской области, наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС-7

Память о тех, кого из них уже нет в живых, на митинге в каждом районе почтили минутой молчания. Во многом именно благодаря им последствия катастрофы стали менее пагубными для последующих поколений.

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Фотофакт

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