Участники автопробега посетили районы Могилёвской области, наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Славгород, Чериков, Краснополье, Костюковичи. Наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы в Могилевской области посетили ликвидаторы, действующие сотрудники милиции и кадеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Славгород, Чериков, Краснополье, Костюковичи. Наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы в Могилевской области посетили ликвидаторы, действующие сотрудники милиции и кадеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их объединил автопробег, к которому с каждым километром присоединялось все больше участников. Его приурочили к 35-летию появления в мире имени нарицательного – Чернобыль.
Символ ядерной опасности на этой земле застыл в памятных знаках отселенным деревням.
Нынешний автопробег – дань уважения и благодарности ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
Память о тех, кого из них уже нет в живых, на митинге в каждом районе почтили минутой молчания. Во многом именно благодаря им последствия катастрофы стали менее пагубными для последующих поколений.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»
Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?
«Просто больно». Участники автопробега «За единую Беларусь» побывали в зоне отчуждения, и вот что они говорят