Участники автопробега посетили районы Могилёвской области, наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Славгород, Чериков, Краснополье, Костюковичи. Наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы в Могилевской области посетили ликвидаторы, действующие сотрудники милиции и кадеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их объединил автопробег, к которому с каждым километром присоединялось все больше участников. Его приурочили к 35-летию появления в мире имени нарицательного – Чернобыль. Символ ядерной опасности на этой земле застыл в памятных знаках отселенным деревням.