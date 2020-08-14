Александр Лукашенко: «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призвал белорусов успокоиться и дать властям навести порядок на улицах. Во Дворце Независимости прошло совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство На улицах столицы несколько дней неспокойно. Под маской мирно протестующих граждан зачастую скрываются агрессивно настроенные люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Беспорядки, как доказали силовики, координируются силами извне. Многие провокаторы уже выявлены. Ситуация сложная, подчеркнул глава государства, но не критическая и полностью управляемая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, в очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице – в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, «заводаторами» этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах, как мы и много раз говорили, идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши – где дети, где не совсем уже дети. Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, русские люди, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз. Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком (тот же ОМОНовец 20-летний – чей-то ребенок), рядом живем уже второй год… И когда подло (это вот не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят, милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид.

Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали! Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан – прим. ред.), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает. Ну и потом. Я сколько раз говорю, в четвертый раз говорю родителям: посмотрите, где ваши дети. Четвертый раз Президент обращается к родителям и просит: посмотрите, где ваши дети. Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте – 16-17 лет (хорошо мне все знакомо) – порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы.