Игорь Луцкий: министерство осуждает насилие не только против журналистов, но и в принципе против граждан

Новости Беларуси. Мы против необоснованного насилия не только в отношении журналистов, но и всех граждан. Об этом 14 августа заявил министр информации на встрече с представителями СМИ, как независимых, так и государственных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержания журналистов, которые освещали несанкционированные акции, вызвали широкий резонанс в обществе. Это отразилось и в строках открытого письма в адрес Министерства информации Беларуси. Игорь Луцкий отметил, что принимаются срочные меры, чтобы правоохранители не препятствовали работе прессы.

Затронули и тему недостоверной информации, которую зачастую распространяют Telegram-каналы и тем самым увеличивают разлад в обществе. В ходе диалога стороны пришли к выводу: нужно сделать все для того, чтобы снизить уровень давления.