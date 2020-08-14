Игорь Луцкий: министерство осуждает насилие не только против журналистов, но и в принципе против граждан
Новости Беларуси. Мы против необоснованного насилия не только в отношении журналистов, но и всех граждан. Об этом 14 августа заявил министр информации на встрече с представителями СМИ, как независимых, так и государственных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержания журналистов, которые освещали несанкционированные акции, вызвали широкий резонанс в обществе. Это отразилось и в строках открытого письма в адрес Министерства информации Беларуси. Игорь Луцкий отметил, что принимаются срочные меры, чтобы правоохранители не препятствовали работе прессы.
Затронули и тему недостоверной информации, которую зачастую распространяют Telegram-каналы и тем самым увеличивают разлад в обществе. В ходе диалога стороны пришли к выводу: нужно сделать все для того, чтобы снизить уровень давления.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Министерство осуждает насилие не только против журналистов, но и в принципе против граждан. В то же самое время все то, что происходило, было четко спланировано для того, чтобы ввергнуть страну в хаос. Журналист – очень важная профессия в данный момент. И, мне кажется, что неважно, журналист ты государственного СМИ или частного, но честность, открытость, справедливость должны быть в любом средстве массовой информации.