Ей приписывают омолаживающие свойства. Агроном рассказал, как собирают спаржевую фасоль под Гомелем

Новости Беларуси. В Гомельском районе приступили к уборке спаржевой фасоли. Культура, в последние годы прочно вошедшая в рацион белорусов, в 2020 году показывает не самую большую урожайность. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сказалось отсутствие осадков во второй половине лета. Тем не менее, аграрии обещают – без фасоли не останемся.

Подробности в материале Александра Добрияна. Сергей Хлебоказов говорит: такая уборочная впервые за пять лет. Комбайн приходится вести буквально наощупь.

Сергей Хлебоказов, механизатор КСУП «Брилёво»:

Пыль. Высушило все поля солнце. Не видно ничего, ориентируемся по жатке. Край жатки еще было всегда видно. А так бывало, что метра три перед собой уже не видишь ничего. Пылеватый суглинок полностью оправдывает свое название. Отличная почва для овощеводства в обычных условиях в отсутствии влаги превратилась буквально в пыль. По данным гидрометеоцентра, в Гомельском районе зафиксирована климатическая аномалия – так называемая почвенная засуха. Влаги в земле в 7-8 раз меньше нормы.

Александр Запарованный, главный агроном КСУП «Брилёво»:

На нем должно быть хотя бы 30 таких вот стручков. В настоящее время здесь не больше десятка. А вот такие стручки, которые еще только маленькие, они уже все, они отсыхают, потому что влаги на них не хватит. Урожай как минимум в два раза меньше мы получаем на этом поле, чем должны по плану получать. И все же урожай есть. На этом поле около 50 центнеров с гектара. Фасоль убирают партиями по 10 тонн. Именно столько способна переработать за смену линия заморозки. Главная фишка хозяйства – поля расположены в шаговой доступности.

Ирина Бичан, ведущий инженер КСУП «Брилево»:

Очень хорошее качество. Плюс нашего производства в том, что поля находятся на территории нашего совхоза. Поэтому быстро приезжает. Хорошая, свежая, упругая фасоль. Поэтому и на выходе потом получается заморозка высокого качества.

Спаржевой фасоли приписывают омолаживающие свойства. Шоковая же заморозка способна сохранить сам продукт в первозданном виде до нового урожая, обеспечивая таким образом его доступность для белорусов круглый год.