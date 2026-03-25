Бедренная кость и бивень мамонта – какие уникальные экспонаты представлены в музее СШ №19 Минска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На культурной карте Минска мы отыскали уникальный музей Народной Славы. Находится он в средней школе № 19 и будет интересен не только выпускникам. Почти тысяча оригинальных экспонатов. Разнообразные экспозиции на десяточку. Здесь можно пролистать летопись альма-матер, оказаться в интерактивной пещере, пройтись по местам Боевой Славы и заглянуть в гости к предкам. Увлекательные экскурсии проводят сами ученики.

Иллона Шпак, учитель истории, руководитель музея Народной Славы СШ им. Я. Купалы № 19 г. Минска:

Огромную роль в создании музея играл клуб КСИОП-19 – это клуб следопытов искателей отцовских подвигов. Ребята прошли более 20 тысяч километров пешком. Во главе клуба учитель истории Триченко Рудольф Васильевич и учитель географии Данилович Валерий Михайлович. Они были путешественниками по всему Советскому Союзу. Именно они основали наш музей.

Где они только ни были – это Карелия, Камчатка и Кольский полуостров. Этот клуб был основан в 1974 году. Как раз зал Боевой Славы – это сердце нашего музея. Вообще, они начали исследовать Полоцко-Лепельскую партизанскую зону. Они становились неоднократно чемпионами Советского Союза по спортивному ориентированию, выполняли походы самой разной сложности.