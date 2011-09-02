Мисс Минск 2011. 8 сентября на сцену вынесут трон в виде бриллианта

Анастасия ГУЗЕЛЬ-ГАНИЕВА, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение», член жюри, руководитель проекта - конкурса «Мисс Минск 2011» ответила на вопросы ведущих программы «Утро» о кастингах и ходе проекта «Мисс Минск 2011».

Часто ли претендентки на звание Мисс-Минск жаловались на какую-то усталость?

Нет. Вообще не жаловались, потому что существует дух соперничества. Они понимают, что на сцену выйдет не то количество, которое участвует в дневниках и всей культурной программе, которую мы для них придумали. Соответственно, чем лучше они перед камерами, чем лучше они перед фотографами, чем лучше они покажут себя на дефиле, тем, естественно, у них больше шансов выйти на сцену Дворца спорта, поэтому жалоб нет. Я бы сказала даже «дайте еще, еще и еще». Вот такая у них позиция.

Режим у них есть?

Да, конечно, у них есть расписание. Они просыпаются рано, готовятся, потому что в 9 часов утра у них сегодня дефиле, актерское мастерство, встреча с психологом. Все по программе.

Какими качествами должны обладать претендентки на звание Мисс Минск?

Я думаю, что это должна быть какая-то гармония, гармония и внешней красоты, и внутренней. С одной стороны, когда мы проводили кастинги, то отбирали по критериям красоты, не говоря о росте в метр семьдесят, без детей и так далее. С другой стороны, конкурс «Мисс Минск» - это не международный конкурс, это не конкурс моделей, не конкурс, который отбирает потом красивых девушек 90-60-90 на подиум, это конкурс, где мы ищем красавицу и лицо нашей столицы. Соответственно, она должна быть красива, умна, должна быть с какими-то целями, она должна понимать, почему участвует в этом конкурсе, что она может потом в течение года сделать для своего города.

Легко ли тебе судить девушек?

Девушек мы судили на кастинге, но, честно сказать, было нелегко. Вот когда мы собрали анкеты со всех членов жюри, получилось так, что у меня были самые строгие оценки. Мы оценивали по 5-ти балльной системе, и только у меня одной были двойки, но пятерки, конечно же, тоже были.

Были разночтения, когда большинство членов жюри говорят, что надо брать, а ты против?

Нет. Такого не было. Когда по одной девушке вызывали, то тут были спорные вопросы, а когда начали вызывать по тройке, то в принципе, все познается в сравнении, и так легче оценивать. Мы с Богдановой сидели бок о бок все кастинги и поняли, что девушкам сложно оценивать. Сначала ты смотришь на девушку, она вроде красивая, фигура ничего, и говорит неплохо, потом Богданова начинает: «Так, конкуренция растет, поет хорошо». Мы начинали придираться, правда.

Положа руку на сердце, скажи, вот в финальном кастинге из 50 девушек выбрали 28, в общем-то и те хорошие, и эти хорошие, какое-то послевкусие горести есть? Было жалко отсекаемых?

Мне не было, правда, вот мне не было.

Помимо короны победительницы, что еще получат девушки?

Главная наша победительница «Мисс Минск 2011» получит хороший денежный приз, диадему с драгоценными камнями, естественно, ее в течение года будут задействовать на различного рода акциях. В общем, призы будут очень хорошие, но мы пока что держим их в тайне.

Какая культурная программа приготовлена для наших участниц?

Обширная. Начиная с культурных мероприятий, заканчивая развлекательными, плюс благотворительные акции, например, поездки в детский дом, поездки по Минску, катание на велосипедах, на лошадях и так далее. Каждый день девушки куда-то выезжают, чтобы как-то отвлечься от дефиле, от уроков творческого мастерства.

Фотосессии занимают большое место для любой модели, для девушки, участвующей в конкурсе красоты. Вы когда отбирали девушек, было видно, что некоторые уже умеют позировать, или практически всех надо учить, и кто это делает?

Вообще, есть преподаватели Национальной школы красоты, которые с ними занимаются, но нельзя сказать, что они ничего не умеют, потому что каждая красивая девушка любит позировать перед камерой от природы. С другой стороны, конечно, сразу было видно на кастингах, когда девушки участвовали в каких-либо показах мод, либо в других конкурсах красоты, и те девушки, которые не участвовали. Есть девушки, которые и так могут стать перед камерой, и так, и вообще не боятся. С ними будет проведена фотосессия со специальными фотографами, потом составят такое портфолио для девушки, чтобы и ей на память осталось, и чтобы посмотреть, чему они научились. И естественно, они каждый день находятся перед объективами видео-камеры, так как ежедневно мы видим на СТВ дневники конкурса и что происходит с девушками, и это практически реалити-шоу, то есть мы сегодня сняли и сегодня показали.

А девушки, которые не попали, они могут каждые два года подавать заявки на участие в конкурсе?

Если они не прошли в число финалисток, тогда да. В этом году к нам приходили девушки, которые участвовали в финале «Мисс Минск 2009». Красивицы, умницы, обучались всему уже два года назад, но мы посчитали, что это уже будет нечестно, если мы возьмем тех девушек, которые уже выходили на сцену. Были девушки, которые приходили только на кастинг в 2009 году, их мы рассматривали.

Что нового будет ждать телезрителей, когда они придут 8 сентября в 19.00 во Дворец спорта?

Конечно, будут сюрпризы. Мне тяжело сравнивать, потому что я не работала на проекте 2009 года, но вот в 2011 одно из новшеств, например, драгоценная диадема, которая будет одета на голову победительницы, на сцену вынесут очень красивый трон в виде бриллианта, будут красивые выходы у девушек и в вечерних платьях, из коллекций молодых белорусских дизайнеров.

Наверняка, кто-то из участниц запомнился своим экстравагантным видом или способностями больше всего?

На кастингах были девушки, которые удивляли так, что сидишь и думаешь: «Боже, откуда они всё это умеют?». Была девушка, которая очень необычно приготовила о себе визитку: в стихах и скороговоркой и еще с песней. И так она рассказала о себе все: и про рост, и про вес, и почему она хочет стать «Мисс Минск 2011». Мы даже начали ей аплодировать. Конечно, удивляет то, что девушки абсолютно не стесняются.

А было ли что-нибудь такое, когда барышни пытались пролезть на конкурс, завышая свой рост, занижая вес, скрывая какие-то штампы в паспорте?

Прежде, чем добраться до жюри, нужно было пройти отборочный тур. Проверяли паспорта, сразу же измеряли рост. Еще девушки пытались скрыть, что они участвовали в других конкурсах красоты, но мы-то знаем их в лицо, и говорим о том, что они уже участвовали, но они нам только «нет-нет». Вранье было. Некоторые девушки вообще не хотели уходить. Были такие красавицы, от которых создавалось впечатление, что это мы ей тут все должны и обязаны. Самоуверенные на все 200%.

До финала конкурса уже осталось чуть-чуть. Что еще предстоит сделать? Передается ли вам, организаторам и членам жюри, волнение девушек?

Конечно. Волнение передается. Если в самом начале девушки еще так хорошо между собой общались, были подружками, то чем ближе к финалу, тем дух соперничества сильнее. Если говорить о творческой группе, которая готовит финал, то естественно, сейчас все думают только о финальном шоу. Осталось совсем немного времени, и 8 числа в семь вечера мы должны стартануть, и никак иначе, и никаких других способов не может быть. 7 сентября мы хотим провести генеральную репетицию, чтобы действительно посмотреть, что у нас получается, как получается, насколько хорошо у нас это получается.

Кастинг Мисс Минск 2011 - все участницы