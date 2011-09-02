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Беларусь начала отправку военнослужащих и техники на белорусско-российское оперативное учение «Щит Союза-2011»

02 сентября 2011 13:30
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Учения пройдут в середине сентября на полигоне Ашулук.

С белорусской стороны в Астраханскую область направляются около пяти тысяч человечек, более сотни танков и бронированных машин, а также до 20 единиц авиатехники.

Личному составу Северо-западного оперативного командования предстоит на практике отработать слаженность боевых действий и повысить полевую выучку. Военные впервые опробуют в действии единую региональную систему ПВО в интересах сухопутных войск. К примеру, на полигоне Ашулук белорусские системы залпового огня «Смерч» смогут стрелять на максимальную дальность – до 70 километров. Также будут использованы комплексы С-300, «Бук» и «Оса», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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