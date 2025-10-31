Новости по тегу #Конкурсы красоты

«Мне бы очень хотелось, чтобы по примеру нашей страны пошли другие государства».
Уже в субботу, 1 ноября, Алена Кучерук отправится в Таиланд, где 21 ноября состоится конкурс «Мисс Вселенная».
В формате диалога обсудили различные аспекты жизни города, включая вопросы экологии, развития инфраструктуры и организации культурных мероприятий.
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