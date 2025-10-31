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Новости по тегу #Конкурсы красоты

Еремич о конкурсах красоты: хочется, чтобы во всём мире подчеркивалась традиционность, естественность
31 октября 2025 20:01

Еремич о конкурсах красоты: хочется, чтобы во всём мире подчеркивалась традиционность, естественность

Алёна Кучерук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде – как идёт подготовка?
30 октября 2025 07:37

Алёна Кучерук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде – как идёт подготовка?

Финалистки конкурса «Мисс Минск» пообщались с председателем Мингорисполкома
12 марта 2025 13:48

Финалистки конкурса «Мисс Минск» пообщались с председателем Мингорисполкома

«Всё-таки они ещё стесняются»: как проходил кастинг моделей Plus Size в Минске
27 сентября 2019 07:36

«Всё-таки они ещё стесняются»: как проходил кастинг моделей Plus Size в Минске

«Чем ты ярче, тем лучше!» Белорусок plus size приглашают пройти кастинг и поехать на конкурс в Киев
11 сентября 2019 08:56

«Чем ты ярче, тем лучше!» Белорусок plus size приглашают пройти кастинг и поехать на конкурс в Киев

«Любить себя и развивать навыки общения». Чему учат в Национальной школе красоты
21 февраля 2019 07:24

«Любить себя и развивать навыки общения». Чему учат в Национальной школе красоты

Как сборная Беларуси готовится к участию в Международном фестивале красоты в Санкт-Петербурге
12 февраля 2019 07:17

Как сборная Беларуси готовится к участию в Международном фестивале красоты в Санкт-Петербурге

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах
26 марта 2018 06:51

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах

19 августа 2012 09:50

Мисс мира 2012 на конкурсе в Китае выбрали китаянку, обожающую пельмени

17 августа 2012 14:09

Юлия Скалкович, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира»: Скорее бы все закончилось, хочу домой!

31 июля 2012 12:00

18-летняя белоруска Наталья Рябова победила на международном конкурсе красоты Miss Deaf International-2012

17 июля 2012 08:57

На конкурсе «Мисс Мира» белоруска Юлия Скалкович выступит в наряде от белорусских дизайнеров