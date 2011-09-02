Мингорисполком: На индексацию заработной платы будет направлено более 100 млрд рублей

Расходы бюджета столицы оптимизированы. Такое решение принято на сессии Минского городского совета депутатов.

Дополнительно выделят средства на ремонт объектов здравоохранения, образования и их модернизацию, а также на завершение строительства дорожных развязок.

Уточнение бюджета в первую очередь затрагивает вопросы социальной поддержки населения. Бюджетникам окажут единовременную помощь в размере 500 тысяч рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Керножицкий, начальник финансового управления Мингорисполкома:

Городским бюджетникам будет платить городской бюджет. У нас около 100 тысяч бюджетников. Будет направлено 50 млрд. Кроме того, будут направлены средства на индексацию заработной платы. Это более 100 млрд рублей. Предполагается, что с ноября будет принята новая тарифная ставка первого разряда.