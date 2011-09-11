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Новости по тегу #Мисс Минск - 2011

11 сентября 2011 16:31

Мисс Минск 2011. Финальное шоу

Мисс Минск 2011. Как закалялась настоящая красота
11 сентября 2011 16:01

Мисс Минск 2011. Как закалялась настоящая красота

09 сентября 2011 18:39

Мисс Минск 2011. Шоу красоты проходит в столице

07 сентября 2011 19:28

«Мисс Минск 2011». Дневник № 19. Видео

06 сентября 2011 18:56

«Мисс Минск 2011». Дневник № 18. Видео

06 сентября 2011 15:13

«Мисс Минск 2011». Участницы примерили платья молодых белорусских дизайнеров

06 сентября 2011 13:57

Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка

05 сентября 2011 19:53

«Мисс Минск 2011». Дневник № 17. Видео

03 сентября 2011 17:47

«Мисс Минск 2011». Дневник № 16. Видео

02 сентября 2011 19:39

«Мисс Минск 2011». Дневник № 15. Видео

02 сентября 2011 18:27

«Мисс Минск 2011». Финалистки встретились с мэром Минска

02 сентября 2011 13:49

Мисс Минск 2011. 8 сентября на сцену вынесут трон в виде бриллианта