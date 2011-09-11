Новости по тегу #Мисс Минск - 2011

В столичном Дворце спорта прошло грандиозное и красочное событие — финал конкурса «Мисс Минск 2011».
В пятницу стало известно имя самой красивой минчанки. А позже, когда победительница да и все финалистки грандиозного шоу стали приходить в себя, пришло и понимание, что все они, пройдя предконкурсную подготовку от лучших дизайнеров, визажистов, хореографов, преподавателей по актерскому мастерству и специалистов нашего телеканала стали настоящими королевами.
Все внимание сегодня приковано к сцене, где шоу красоты в самом разгаре. Дефиле девушек поистине незабываемо — 28 конкурсанток, претенденток на высший титул. Ведущие церемонии — Ирина Хануник-Ромбальская, Антон Славин, Лариса Грибалева и Алексей Хлестов.
«Мисс Минск 2011». Дневник № 19
«Мисс Минск 2011». Дневник № 18
Участницы конкурса «Мисс Минск» репетируют финальный выход. До него осталось всего два дня.
Желающих получить диадему «Мисс Минск» много, а она одна, и примерит ее сама обаятельная и привлекательная девушка столицы.
«Мисс Минск 2011». Дневник № 17
«Мисс Минск 2011». Дневник № 16
«Мисс Минск 2011». Дневник № 15
Самые красивые девушки столицы продолжают борьбу за звание Мисс-Минск-2011. Помимо конкурсной подготовки у них обширная познавательная программа.
Анастасия ГУЗЕЛЬ-ГАНИЕВА, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение», член жюри, руководитель проекта - конкурса «Мисс Минск 2011» ответила на вопросы ведущих программы «Утро» о кастингах и ходе проекта «Мисс Минск 2011».
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