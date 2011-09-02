Белорусские специалисты открыли в Венесуэле перспективную залежь нефти

Она находится в Западном регионе страны на озере Маракайбо.

В результате бурения новой скважины по белорусской технологии сразу был получен приток до 400 баррелей безводной нефти.

Сейчас буровики выводят объект на оптимальный режим работы. И добыча может составить более трех тысяч баррелей черного золота в сутки. Это в десятки раз больше, чем на других скважинах западного нефтеносного региона страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Начало работы новой скважины стало своеобразным подарком белорусским нефтяникам, работающим в Венесуэле, к профессиональному празднику, который отмечается в это воскресенье.