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Белорусские специалисты открыли в Венесуэле перспективную залежь нефти

02 сентября 2011 13:26
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Она находится в Западном регионе страны на озере Маракайбо.

В результате бурения новой скважины по белорусской технологии сразу был получен приток до 400 баррелей безводной нефти.

Сейчас буровики выводят объект на оптимальный режим работы. И добыча может составить более трех тысяч баррелей черного золота в сутки. Это в десятки раз больше, чем на других скважинах западного нефтеносного региона страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Начало работы новой скважины стало своеобразным подарком белорусским нефтяникам, работающим в Венесуэле, к профессиональному празднику, который отмечается в это воскресенье.

# общество # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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