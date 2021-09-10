«Мисс Беларусь» в Минске. Как проходил конкурс и что говорят участницы?

Новости Беларуси. Вечером 10 сентября станет известно имя самой красивой девушки. В Минске проходит финал Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства в этот день пришел поддержать красавиц.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Обычно это грациозное действо случается раз в два года. Но из-за пандемии его перенесли и провели дополнительные отборы. Они начались еще весной. Для этого объехали все областные центры. Из 130 претендентов до столичных подмостков добрались 29 участниц. Евгений Олейник о конкурсах красоты: мировые тренды немного не в ту сторону уходят. Подробнее здесь.

Евгений Пустовой:

Девушек к большой сцене готовили целый месяц. Учили дефилировать в четырех сменах нарядов. Конечно, будет выход на сцену и в национальном костюме. Кстати, обладательницы определенных номинаций уже известны. Всего же шесть номинаций. Сейчас они выбирают 10-ку самых лучших. Сложный выбор предстоит сделать жюри в составе 16 человек. Это и представители белорусского бомонда, спорта, есть даже парламентарии. В жюри есть своя королева красоты. Российская краса Оксана Федорова. Оксана Федорова на «Мисс Беларусь»: у славянских женщин на внутреннее содержание особый упор. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Все девушки блещут не только красотой, от них исходит еще и душевная теплота. По крайне мере, жюри ставило задачу найти именно таких белорусок.

Амелия Старовойтова, участница конкурса «Мисс Беларусь-2021»:

Должна быть в первую очередь честной, открытой и настоящей. Красота должна быть, но больше внутренняя, чем внешняя – это самое главное. Мы стали такой большой дружной семьей, мы обрели новых друзей. Мы настолько счастливы и друг друга поддерживаем, что это уже очень странно, но это на самом деле так.