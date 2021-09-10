Оксана Фёдорова на «Мисс Беларусь»: у славянских женщин на внутреннее содержание особый упор

Новости Беларуси. Вечером 10 сентября станет известно имя самой красивой девушки. В Минске проходит финал Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Обычно это грациозное действо случается раз в два года. Но из-за пандемии его перенесли и провели дополнительные отборы.

Оксана Федорова, телеведущая, победительница конкурса «Мисс Вселенная-2002» (Россия):

У славянских женщин такая красота собирательная, она содержит в себе и азиатскую красоту, и европейскую, и красоту души. У славянских женщин на внутреннее содержание особый упор. Может быть, для индустрии красоты это и не получило особого распространения, у нас мало фан-клубов конкурсов красоты. У нас она такая, может быть, не столь дерзкая, более мягкая, что ли. Более глубокая такая, смысловая. Вот, наверное, в этом отличие, почему все любят славянских женщин.