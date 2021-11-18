Аналитик БИСИ об использовании химикатов против беженцев: надо выявить виновных, кто отдал такой приказ

Новости Беларуси. О ситуации на границе и жестоких действия польских силовиков в отношении беженцев мы поговорим с гостем в студии. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований расскажет, как влияет миграционный кризис на расстановку сил с точки зрения геополитики и какую повестку отрабатывают крупные геополитические игроки, такие как ЕС и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы видим, что те меры, которые предпринимала польская сторона, они неадекватные» Ольга Шерснева, СТВ:

Первый вопрос: Польша достаточно жестко и даже жестоко отреагировала на попытку беженцев пересечь границу. Они использовали водометы, газ против женщин, детей, журналистов. Чего поляки хотели добиться и какие последствия их ждут?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы видим, что те меры, которые предпринимала польская сторона, неадекватные. Не соответствуют ни Женевской конвенции, ни европейскому законодательству в отношении мигрантов и беженцев. Однозначно, следуют выводы о том, что Варшава пыталась продемонстрировать некую позицию. В первую очередь, наверное, позицию для Брюсселя. О том, что они выступают неким кордоном для мигрантов, обеспечивают такую некую границу и тем самым должны получать определенные бонусы от Евросоюза. Если вернуться на несколько периодов назад, на несколько месяцев, мы видим, что Варшава вошла в конфликт с официальными властями Евросоюза, в первую очередь, по вопросам верховенства европейского права, верховенства национальных судов, европейских. То есть они не могли решить, в результате получили штраф. Мало того, они получили фактически бан, запрет на получение финансовой помощи, дотации от Евросоюза. И таким образом Варшаве надо было продемонстрировать то, что они сейчас все-таки играют важную роль на европейской арене, готовы защищать европейские границы от мигрантов, от беженцев для своих внутренних проблем и своих неких геополитических целей.

«Конечно же это уже подпадает под необходимость рассмотрения со стороны международного права» Ольга Шерснева:

Отдельно остановимся на использовании химикатов. Как это оценить с точки зрения права? Алексей Авдонин:

Надо осознавать, что они делали это не на своей территории, не в отношении своих граждан, они делали это на приграничье в отношении граждан другого государства, которые просили статус беженцев. И, конечно же, это уже подпадает под необходимость рассмотрения со стороны международного права. Эти действия направлены против человечества и не имеют сроков давности. Мы сейчас должны активно привлекать все международные организации для того, чтобы с помощью их позиции, их понимания, выявить тех виновных, которые отдали такой приказ для своих вооруженных сил.

«Под видом проблемы мигрантов в течение последних двух недель наблюдалось перемещение значительных вооружений» Ольга Шерснева:

Смотрите, Польша собрала на границе значительные военные силы. К чему эта демонстрация? Неужели они пытаются и хотят защититься от нескольких тысяч беззащитных беженцев? Алексей Авдонин:

Мы видим, что под видом проблемы мигрантов, якобы борьбы с беженцами, в течение последних двух недель наблюдалось перемещение значительных вооружений, военной техники, войск, подразделений на границу Республики Беларусь. Это свидетельствует о том, что со стороны стран НАТО отрабатываются определенные маневры, которые как раз направлены на то, чтобы подготовить те или иные подразделения к возможности реагирования или участия в вооруженных конфликтах. Конечно же, мы должны осознавать, что ситуация, которая складывалась на границах Польши и Беларуси, могла привести к определенным столкновениям. В головах элит присутствует идея о необходимости некого вооруженного конфликта на границах Республики Беларусь.