Головченко об интеграции с Россией: «Важно найти те экономические проекты, в которых будут задействованы бизнесы двух стран»

Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе сегодня, 18 ноября, проходит в Ереване. Нашу страну в Армении представляет премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке – развитие интеграции в ЕАЭС. Рассмотреть планируется 20 вопросов. Среди них – применение навигационных пломб для отслеживания перевозок, сырьевое обеспечение металлургических предприятий и равных условий участия в закупке сельскохозяйственной техники в Казахстане для производителей союза и третьих стран. Среди прочих тем и установление ставки ввозной таможенной пошлины в отношении моторного транспорта с электрическим двигателем.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Не ограничиваясь только союзными программами, очень важно вдохнуть новую жизнь, наверное, в совместные экономические проекты, которые реализуются субъектами хозяйствования России и Беларуси. Это очень важно помимо регуляторики, которой мы с вами занимаемся, действительно найти те экономические проекты, в которых будут задействованы бизнесы двух стран и которые будут работать на укрепление экономического потенциала наших государств. Это касается и программ по импортозамещению, и освоению новой научно-технической, промышленной продукции. Это наша экономическая безопасность и России, и Беларуси, и Союзного государства.

Завтра, 19 ноября, второй день межправсовета ЕАЭС. Планируется обсудить новые направления – биологическую безопасность Евразийского экономического союза и климатическую повестку. В приоритете – сближение позиций государств-участников интеграционной «пятерки».