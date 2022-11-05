Прямой эфир

Мировой премьерой фильма «Волшебники» в Минске открылся детский «Лістападзік»

05 ноября 2022 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кино о детях и для детей. В столице дан старт кинофестивалю «Лістападзік». В кинотеатре «Пионер» состоялась торжественная церемония открытия. Фильмы представляют семь стран в четырех конкурсных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировой премьерой фильма «Волшебники» в Минске открылся детский «Лістападзік»-1

Участвуют полнометражные игровые и анимационные картины, созданные в этом и прошлом году. К слову, кинофестиваль начался с мировой премьеры приключенческого фильма «Волшебники».

Мировой премьерой фильма «Волшебники» в Минске открылся детский «Лістападзік»-4

Елена Турова, программный директор детского кинофестиваля «Лістападзік»:
Фильмы для разной возрастной детской аудитории. Есть фильмы для более маленьких детей, есть для детей постарше. Но все это фильмы, объединенные главной идеей фестиваля – истинные ценности. Мы видим, как живут дети разных стран, какие у них переживания, какие с ними происходят события, как они справляются с трудностями. В общем, я думаю, это очень интересно. И дай бог, чтобы этот фестиваль продолжался.

Мировой премьерой фильма «Волшебники» в Минске открылся детский «Лістападзік»-7

Махмадсаид Шохиен, глава жюри детского кинофестиваля «Лістападзік», генеральный директор киностудии «Таджикфильм» (Таджикистан):
Это первый день, сегодня праздник, праздник детей. Как вы уже знаете, дети цветы нашей жизни. Мне очень интересно, во-первых, присутствовать, посмотреть фильмы. И я не знаю, как будем оценивать, потому что мы все были детьми, у нас были мечты, это начало нашего пути в творчестве и в жизни – во всем.

Мировой премьерой фильма «Волшебники» в Минске открылся детский «Лістападзік»-10

Отметим, что судьбы картин участников в руках профессионального и детского жюри.

# Кино # общество # Елена Турова # Махмадсаид Шохиен # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Озеро сдано для рыбоводства». Как власти видят решение конфликта арендаторов озера Забродье и местных жителей?
05 ноября 2022 12:09

«Озеро сдано для рыбоводства». Как власти видят решение конфликта арендаторов озера Забродье и местных жителей?

Военные разведчики устроили праздник для детей с нарушениями зрения в Гродно
05 ноября 2022 11:47

Военные разведчики устроили праздник для детей с нарушениями зрения в Гродно

Беларусь представила новинки пищепрома и космические аппараты на международной выставке в Шанхае
05 ноября 2022 10:09

Беларусь представила новинки пищепрома и космические аппараты на международной выставке в Шанхае