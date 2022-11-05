Мировой премьерой фильма «Волшебники» в Минске открылся детский «Лістападзік»

Новости Беларуси. Кино о детях и для детей. В столице дан старт кинофестивалю «Лістападзік». В кинотеатре «Пионер» состоялась торжественная церемония открытия. Фильмы представляют семь стран в четырех конкурсных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют полнометражные игровые и анимационные картины, созданные в этом и прошлом году. К слову, кинофестиваль начался с мировой премьеры приключенческого фильма «Волшебники».

Елена Турова, программный директор детского кинофестиваля «Лістападзік»:

Фильмы для разной возрастной детской аудитории. Есть фильмы для более маленьких детей, есть для детей постарше. Но все это фильмы, объединенные главной идеей фестиваля – истинные ценности. Мы видим, как живут дети разных стран, какие у них переживания, какие с ними происходят события, как они справляются с трудностями. В общем, я думаю, это очень интересно. И дай бог, чтобы этот фестиваль продолжался.

Махмадсаид Шохиен, глава жюри детского кинофестиваля «Лістападзік», генеральный директор киностудии «Таджикфильм» (Таджикистан):

Это первый день, сегодня праздник, праздник детей. Как вы уже знаете, дети – цветы нашей жизни. Мне очень интересно, во-первых, присутствовать, посмотреть фильмы. И я не знаю, как будем оценивать, потому что мы все были детьми, у нас были мечты, это начало нашего пути в творчестве и в жизни – во всем.