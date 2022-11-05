Военные разведчики устроили праздник для детей с нарушениями зрения в Гродно

Новости Беларуси. В честь профессионального праздника личный состав батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады подарил яркие минуты для воспитанников специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за особенностей здоровья ребята не смогут стать военными, но интерес к будням людей в погонах у них неподдельный. Гости привезли с собой не только арсенал военного снаряжения, но и подарки – современную стереосистему и сладкие презенты. Несмотря на каникулы, дети с удовольствием пришли на необычный урок.

Елена Воробьева, директор Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения:

Понятие, что такое военный человек, человек чести и долга, воспитывает в них и самосознание, и самопонимание, и любовь к своей Родине, формирует гражданскую позицию.

Владислав Бас, заместитель командира батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Мы демонстрируем основные образцы формы одежды, а также основные образцы вооружения, которые стоят в нашем разведывательном батальоне и вообще априори в разведывательных подразделениях.