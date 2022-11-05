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Беларусь представила новинки пищепрома и космические аппараты на международной выставке в Шанхае

05 ноября 2022 10:09
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Площадка  не только для презентации белорусских товаров, но и для заключения крупных контактов. 5 ноября открылась для посетителей Китайская международная выставка импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее участникам и гостям приветствие направил Александр Лукашенко.

​Лукашенко о выставке импорта в Шанхае: участвуют два десятка белорусских производителей, презентуют наши передовые наработки. Подробнее здесь.

Президент Беларуси уверен, что этот форум придаст мощный импульс расширению международного экономического сотрудничества и технологической кооперации.

Беларусь представила новинки пищепрома и космические аппараты на международной выставке в Шанхае-1

Наша страна представила новинки пищепрома и космические аппараты. Более двух десятков организаций пищевой промышленности, логистики, науки и образования занимают около 100 квадратных метров экспозиции.

Беларусь представила новинки пищепрома и космические аппараты на международной выставке в Шанхае-4

Китай – наш стратегический партнер. Товарооборот за 8 месяцев 2022 года вырос на 11 % и составил порядка 4 миллиардов долларов в отношении такого же периода 2021-го. Экспорт в КНР возрос более чем в два раза, достигнув рекордной отметки в 1,2 миллиарда долларов.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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