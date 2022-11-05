Беларусь представила новинки пищепрома и космические аппараты на международной выставке в Шанхае

Площадка не только для презентации белорусских товаров, но и для заключения крупных контактов. 5 ноября открылась для посетителей Китайская международная выставка импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее участникам и гостям приветствие направил Александр Лукашенко.

​Лукашенко о выставке импорта в Шанхае: участвуют два десятка белорусских производителей, презентуют наши передовые наработки. Подробнее здесь.

Президент Беларуси уверен, что этот форум придаст мощный импульс расширению международного экономического сотрудничества и технологической кооперации.