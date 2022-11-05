«Озеро сдано для рыбоводства». Как власти видят решение конфликта арендаторов озера Забродье и местных жителей?

Новости Беларуси. Человек с удочкой на берегу водоема сегодня – это уже не столько добытчик, сколько любитель природы и спокойного отдыха. А настоящим любителям дорога не столько личная удача, сколько нормальная и полноценная жизнь любимых рек и озер. Особенно когда у них неожиданно появляются новые хозяева, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Еще одна претензия местных, но уже к чиновникам, заключается в том, что, по их мнению, озеро только недавно утратило статус «деревенского». Отчуждение земель произвели в апреле 2022 года, а уже в мае передали водный объект в руки бизнесменов.

Владимир Васильев, местный житель:

В этом году вышло постановление: категорически запретить сдавать водоемы, частично или полностью граничащие с населенными пунктами. И не надо тут шагами мерять, достаточно было взглянуть на план и понять, что нельзя было сдавать это озеро в аренду без согласования с людьми.

Сергей Шестель, председатель Столбцовского районного совета депутатов:

Данное озеро в деревне Забродье находилось в республиканской карте-схеме с 2015 года. И на сайте райисполкома было размещено. Арендатор обратился в районный исполнительный комитет Столбцовский, чтобы взять данное озеро в аренду. Никаких нарушений законодательства при подготовке соответствующего проекта-решения районного совета депутатов не было выявлено, и озеро было сдано в аренду. Оно не находится в черте населенного пункта, правда, небольшое расстояние – 10 метров за чертой населенного пункта. С 2014 года границы населенного пункта не изменялись.

Виталий Бычковский, первый заместитель председателя Столбцовского районного исполнительного комитета:

Получение данных объектов, которые включены в карту-схему, осуществляется по определенному алгоритму. Человек пишет заявление, предоставляет весь перечень документов, соответственно, сессией Совета депутатов принимается решение: сдать озеро в аренду или не сдать. Арендодатель, перед тем как прийти, делает биолого-экономическое обоснование. Там очень четко прописывается, какие виды рыб он будет зарыблять и перечень каких мероприятий здесь будет выполнен. Действительно, взять озеро в аренду сегодня можно. Для этого нужно не только желание, но и доказательство того, что рыболовные угодья будут использоваться по-хозяйски, а не расточительно. Чтобы не получилось, как в той поговорке: чем дальше в лес, тем больше дров. За деятельностью арендаторов наблюдают. Виталий Бычковский:

Когда мы выезжали к ним сюда с проверкой, у них уже на тот момент было зарыблено на 15 тысяч белорусских рублей. Сейчас уже, может, и больше. На самом деле, люди заинтересованы и работают, чтобы потом оказывать услуги.

Сергей Шестель:

Это озеро сдано для рыбоводства. Что такое рыбоводство? Это содержание рыбы, выращивание на водных объектах. А рыболовство – это процесс, когда цель разведения рыбы предусматривает сдачу под рыбную ловлю. У него есть бизнес-план, и потом рыба в промышленных объемах должна поступать на реализацию. Арендатор все-таки предпринял определенные шаги по благоустройству и наведению здесь порядка. Вы видите, здесь и мостики, и подъездные пути благоустраиваются, и мусора вокруг озера нет. И есть план благоустройства данного озера, который в течение ближайшего года будет реализован. Предпринимателю – доходов, казне – налогов. «А что нам?», – спрашивают рыбаки.

Мила Роговская, заместитель директора ООО «Валерия-дизайн-люкс»:

Мы приходили к ним с разговорами. Может, вы что-то хотите? Давайте мы сделаем. Давайте сделаем пляж, горки. Мы хотим сделать детские горки, детские песочницы. Мы хотим поставить беседки, чтобы все отдыхали. Зона отдыха должна быть – не дают. Бесконечно. Там гоняют. Вытрясают мусор. Вызывают ГАИ. У нас грязь, у нас страшно. К слову, это не мешает наслаждаться тихой охотой приезжим рыбакам. Их местные пейзажи и предоставляемые услуги вполне устраивают. К тому же добрую славу озеро Забродье, а вместе с ним и арендаторы приобрели благодаря тому, что регулярно устраивают благотворительные чемпионаты по рыбной ловле для лиц с ограниченными возможностями.

Андрей Слонский, рыбак:

Я являюсь рыбаком профессиональным, сюда приезжаю очень часто. Предложил арендаторам, что у меня есть группа инвалидов «Рыбалка без границ», предоставить ваш водоем на рыбалку. Они бесплатно согласились.

– Огромные молодцы, потому что езжу каждую неделю, когда работа заканчивается, с каждой неделей что-то новое. То мостики, то сейчас беседочки строят. Красавцы. Я спрашивал, чем им помочь, ничего не хотят.

– Далеко ездите?

– 107 километров. Один раз меня знакомый позвал. И все, начали сюда ездить.

– А что слышали о конфликте с местными жителями?

– Честно говоря, назвать конфликтом это тяжело, потому что это какая-то клоунада. Мне просто обидно, что людям нечего делать, они хотят нагадить реально хорошим людям. Арендаторы очень хорошие люди. Вроде сделали порядок, вроде пускают их, не ограждали забором, но все равно они плохие. Почему? Неизвестно.

– А как рыбалка?

– Рыбалка отлично. Сегодня приехал на щуку, а две недели назад приезжали на карпа. Отловились хорошо. Сестра моя Ангелина (7 лет) на поплавковую удочку словила карпа 600 грамм.

Если верить данным статистики, то в Столбцовском районе порядка 50 водных объектов, где рыбаки могут заниматься любимым делом. Из них 29 водоемов предназначены для рыбоводства. И лишь в 13 из них для рыбалки нужен абонемент. Виталий Бычковский:

У нас есть достаточное количество озер, которые сданы в аренду, они еще ближе примыкают к населенным пунктам, и люди местные очень довольны. Потому что постоянно озеро выкашивается, осуществляется наведение порядка, и они знают, что в любое время они поймают себе рыбу на сковороду. Арендатору надо сесть за стол переговоров с местным населением. Надо, чтобы они друг друга услышали. Пускай они выдвинут требования, что нужно арендатору сделать. Владимир Васильев:

Власть допустила непростительное антинародное решение. Мы требуем, чтобы озеро вернули нам, чтобы это было бесплатное озеро, доступное всем. Мы, короче, против аренды. Сама аренда копеечная. Вот они за год заплатят копейки. С двух рыбаков взял оплату и заплатил. Там 0,1 с гектара, базовой величины. Выловит большую рыбу всю, которую он сюда не зарыбливал. Если тут все это даже законно, моральный принцип нарушен.