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Миротворческая операция ОДКБ завершена. Вывод контингента из Казахстана завершится в течение 10 дней

13 января 2022 06:32
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Миротворческая операция ОДКБ завершена. Сегодня, 13 января, начнется вывод контингента из Казахстана и завершится в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом стало известно накануне по итогам встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.  

Миротворческая операция ОДКБ завершена. Вывод контингента из Казахстана завершится в течение 10 дней-1

Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за помощь в условиях террористического нападения. Напомним, военнослужащие объединенного контингента привлекались к охране важнейших объектов инфраструктуры. С участием белорусских миротворцев в Казахстане завершено инженерное оборудование блокпостов. Один из них находится на трассе в непосредственной близости от аэродрома, безопасность которого обеспечивали военнослужащие из Витебска. Они работали вместе с коллегами из Казахстана.  

Миротворческая операция ОДКБ завершена. Вывод контингента из Казахстана завершится в течение 10 дней-4

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# Протесты в Казахстане # общество # Касым-Жомарт Токаев # Станислав Зась # Фотофакт

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