Миротворческая операция ОДКБ завершена. Вывод контингента из Казахстана завершится в течение 10 дней

Миротворческая операция ОДКБ завершена. Сегодня, 13 января, начнется вывод контингента из Казахстана и завершится в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за помощь в условиях террористического нападения. Напомним, военнослужащие объединенного контингента привлекались к охране важнейших объектов инфраструктуры. С участием белорусских миротворцев в Казахстане завершено инженерное оборудование блокпостов. Один из них находится на трассе в непосредственной близости от аэродрома, безопасность которого обеспечивали военнослужащие из Витебска. Они работали вместе с коллегами из Казахстана.