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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В стране резко потеплеет до +4°C

13 января 2022 06:19
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Новости Беларуси. В Беларуси на 13 января объявлен оранжевый уровень опасности. В стране ожидается резкий перепад температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В стране резко потеплеет до +4°C-1

Северный ветер изменится на юго-западный. На большей части территории снег, переходящий в дождь. Днем до +4 °C. Водителям стоит быть внимательнее, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, видимость ухудшит туман.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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