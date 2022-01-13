В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В стране резко потеплеет до +4°C

Новости Беларуси. В Беларуси на 13 января объявлен оранжевый уровень опасности. В стране ожидается резкий перепад температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северный ветер изменится на юго-западный. На большей части территории снег, переходящий в дождь. Днем до +4 °C. Водителям стоит быть внимательнее, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, видимость ухудшит туман.