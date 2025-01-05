Новогоднее обращение Президента в прямом эфире посмотрели около 2 млн 650 тысяч человек

Каждый третий житель нашей страны подводил итоги уходящего года вместе с Президентом. Обращение Александра Лукашенко в новогоднюю ночь в эфире телеканалов смотрели около 2 миллионов 650 тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом напутствия на грядущий год от белорусского лидера слушают не только люди старшего возраста: 38 % зрителей – это городское население старше 4 лет. Такие данные приводит «МедиаИзмеритель». Кроме того, более 450 тысяч просмотров новогодняя речь Президента собрала на YouTube-платформах Республиканских СМИ, а в TikTok «NEWS.BY» зафиксировано 772 тысячи просмотров.