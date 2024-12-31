Поздравление Президента Александра Лукашенко белорусскому народу с Новым 2025-м годом

Конечно, не все и не всегда было так, как мечталось. Но жизнь как музыка – она звучит разными нотами в разной тональности. А мы всегда должны настраиваться на лучшее, помогая друг другу. Благодарю за то, что в трудный час были рядом с теми, кто нуждался в поддержке. За новогодний праздник, который в эти дни вы дарите нашим детям, одиноким людям и старикам. Низкий поклон всем, кто отдает себя работе с людьми, лечит, учит, воспитывает.

А в предновогодние минуты эта традиция приходит во Дворец Независимости. Мне очень приятно поздравить вас, дорогие белорусы, с Новым годом. И передать самые искренние пожелания во все уголки нашей страны. Спасибо за лучшие мгновения уходящего года, за радость видеть, как вы создавали семьи и становились родителями. Как дождались внуков и правнуков. Как малыши пошли в первый класс, а выпускники открыли дверь во взрослую жизнь, продолжая историю семьи и страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Дорогие соотечественники и гости Беларуси! Приближается полночь. Это мгновение, когда мы с трепетом следим за стрелками часов и кажется, что время летит. А так много надо успеть! Поблагодарить уходящий год за все хорошее, заглянуть в будущее, загадать желание. В новогоднюю ночь мы встречаемся за одним столом с родными, близкими, друзьями, чтобы сказать друг другу теплые слова и поблагодарить за добрые дела.

Наши успехи и достижения были на благо Родины. Белорусские крестьяне собрали хороший каравай. Достаточный, чтобы поделиться с друзьями и соседями. Порадовали новинками отечественные производители. А наша родная Беларусь стала еще уютнее и комфортнее. Это сделали вы – все, кто проектирует, строит, делает нашу жизнь ярче своим творчеством. Красота и чистота, которые так восхищают приезжих к нам гостей – наш имиджевый успех, визитная карточка. И это ваша заслуга. Может, мы и не всегда задумываемся о ценности того, что стало нормой, но точно знаем: свой путь движения вперед мы выбираем сами.

Спасибо вам за политическую мудрость. Мы достойно провели единый день голосования, так же спокойно, без подсказок и советов, сформировали Всебелорусское народное собрание. Это исторический шаг, эффект от которого предстоит увидеть в действии. Еще одной вехой в истории страны стал полет первого космонавта суверенной Беларуси.

Из таких ярких событий и сложился облик уходящего года. Созидательного и интересного. Мы уверенно шли к своим мечтам и целям, но главное – под чистым небом. За мир и нашу безопасность спасибо людям в погонах и их семьям, обеспечивающим надежный тыл нашим защитникам. С каждым годом эти слова звучат все сильнее и актуальнее, а их значение становится весомее. Как и благодарная память о героическом поколении Великой Отечественной войны. В год 80-летия Великой Победы для нас, наследников победителей, дело чести сохранить завещанный нам мир.

Дорогие белорусы, вот и 2024-й становится историей. Нашей с вами. Она сложена из сотен тысяч воспоминаний, но сюжет всегда один: печальные события уходят в прошлое, счастливые ведут в будущее. Мы знаем, что все, чего достигли в прошедшем 2024 году, будет иметь продолжение в наступающем 2025-м. Наш путь – преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы по-белорусски мудро. С опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся. Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей. Совсем скоро нам предстоит выбирать будущее государства. Мы все хотим, чтобы оно было успешным и счастливым. И обязательно мирным! Чтобы родные и близкие были здоровы, чтобы нас окружали надежные друзья, добрые и отзывчивые люди.

Наступает время загадывать желания. И пусть все задуманное исполнится. Пусть наша родная Беларусь, сильная и независимая, всегда будет единой семьей и домом для каждого. Я горжусь вами. И счастлив быть исполнителем вашей воли. Счастья вам и добра! С Новым годом, белорусы! С Новым годом наших друзей и всех добрых людей! Мира вам и спокойствия!