«Когда больше личных вопросов, оцениваю работу местных властей положительно». Андрейченко провёл приём граждан в Докшицах

Новости Беларуси. Проблемы конкретного человека – в центре внимания государства. Представители власти выезжают в регионы, чтобы выслушать, а главное – помочь. В Докшицах в топе обращений вопросы в сферах ЖКХ, водообеспечения, пенсионного начисления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 июля на приеме у председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко побывали 9 человек, в том числе из Чашникского и Браславского районов. Житель Новолукомля предложил внести изменения в законодательство по страховому стажу. В частности, мужчина отметил, что служба в армии засчитывается только в общий стаж работы, а в страховой нет. На повестке также вопросы жилищного характера. Кротчайшие пути решения нашлись и в теме наведения порядка на кладбищах.