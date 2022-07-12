«Когда больше личных вопросов, оцениваю работу местных властей положительно». Андрейченко провёл приём граждан в Докшицах
Новости Беларуси. Проблемы конкретного человека – в центре внимания государства. Представители власти выезжают в регионы, чтобы выслушать, а главное – помочь. В Докшицах в топе обращений вопросы в сферах ЖКХ, водообеспечения, пенсионного начисления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 июля на приеме у председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко побывали 9 человек, в том числе из Чашникского и Браславского районов. Житель Новолукомля предложил внести изменения в законодательство по страховому стажу. В частности, мужчина отметил, что служба в армии засчитывается только в общий стаж работы, а в страховой нет. На повестке также вопросы жилищного характера. Кротчайшие пути решения нашлись и в теме наведения порядка на кладбищах.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда больше личных вопросов, я все-таки тогда оцениваю работу местных властей положительно, потому что нет таких вопросов, которые интересуют широкий круг людей. Депутатский корпус активно работает, только за первое полугодие мы провели более 5 000 встреч в трудовых коллективах. Около 5 000 человек приняли на личных приемах.