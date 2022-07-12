Белорусский дипломат Ирина Величко: только помня уроки истории, мы сможем противостоять попыткам обелить нацистов

В Европе происходит возрождение и прославление нацизма. И подобные тенденции вызывают серьезную обеспокоенность, по крайней мере у белорусов. Слишком дорого нам далась победа над фашистами, чтобы сейчас закрывать глаза на искажение итогов Второй мировой войны, уравнивание в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только сохраняя суровую и жестокую правду истории, возможно решительно противостоять героизации нацизма. Об этом заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирина Величко на заседании Совбеза ООН. По ее словам, преступники, чьи руки в крови, до сих пор безбедно живут в некоторых соседних странах. Более того, их там почитают как героев. В то же время в этих государствах к ответственности привлекаются правозащитники, выступающие против героизации нацизма.

Ирина Величко, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:

Только сохраняя правду, суровую и жестокую правду истории, мы сможем решительно противостоять героизации нацизма. Только помня уроки истории, мы сможем противостоять попыткам обелить нацистов и оправдать их гнусные преступления. Беларусь как одна из стран-соосновательниц ООН продолжит уделять пристальное внимание теме распространения нацистской идеологии, которая в свое время привела мир к одной из величайших катастроф в истории человечества. В конце концов, недопущение повторения такой катастрофы является основным мандатом Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности.