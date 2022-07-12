Лукашенко: «Нас готовят для войны. Но мы должны сделать всё, чтобы этой войны не было»

Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы люди военные. Нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было. В добрый путь. Подробности тут. Алена Сырова:

В завершении церемонии традиционный бокал шампанского и важные слова от Президента. В этот раз без лирики. Строго и по-военному, как и подобает ситуация в зоне их общей ответственности.

Александр Лукашенко:

Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, они не умерли. И они планируют нанесение удара через Украину и Беларусь. Поэтому, может быть, даже отчасти интуитивно я понял это еще в феврале и приказал министру обороны, начальнику Генерального штаба разработать операцию и закрыть полностью западную границу. Хотя, казалось бы, угроза была на южной границе. Мы тоже там не спали, но закрыли западную границу. И, как видите, спустя несколько месяцев эта стратегия подтверждается. Мы делаем соответствующие выводы из этого конфликта в Украине. Потому что война сегодня там, не дай бог это наша война в Беларуси. Именно так нам придется защищать наше Отечество, если там безумцы возьмут верх. Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя.

Я поднимаю этот бокал за вас и ваши тылы, за ваших жен, за ваших сыновей и дочерей. Очень хочу, чтобы у них были такие мужественные отцы, как вы. За вас!